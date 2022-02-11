شاهد.. رد فعل جماهير ليفربول لحظة دخول صلاح أرض الملعب بعد كأس أمم إفريقيا





حظي النجم المصري محمد صلاح باستقبال حافل في أول مباراة له مع فريقه ليفربول، وعودته عقب المشاركة مع منتخب بلاده في النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وخسر محمد صلاح مع منتخب مصر في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح، يوم الأحد الماضي، في الكاميرون.

وشارك “الفرعون” المصري في الشوط الثاني مع ليفربول في مباراته أمام ضيفه ليستر سيتي (2-0) التي جمعتهما مساء أمس الخميس، ضمن الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبمجرد قيامه لإجراء عمليات الإحماء، دوى الهتاف في مدرجات ملعب “أنفيلد”، لتحية محمد صلاح في أول ظهور له بعد غياب أكثر من شهر.

وعندما نزل قائد منتخب مصر إلى أرض الملعب، سلط مخرج اللقاء الكاميرات على طفل صغير يحمل لوحة صغيرة مكتوبا عليه: “مرحبا بعودتك يا مو”.

🎵 Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah… 🎵 We think the Liverpool fans are happy to see their talisman back on the pitch for the Reds! 🔊 pic.twitter.com/KjRpfqgCjX — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 10, 2022

كما هتفت الجماهير في المدرجات بشكل جماعي الهتاف المخصص لمحمد صلاح أكثر من مرة.

وصرح الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، بعد المباراة: “الاستقبال الذي وجده صلاح كان رائعا ومهما بعد خسارته لقب كأس الأمم الإفريقية، لأن الفريق يحتاجه الفترة القادمة، كما نحتاج أيضا لساديو ماني نجم السنغال، إنهما ثنائي رائع”.

ويتصدر محمد صلاح (29 عاما) ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ” برصيد 17 هدفا بفارق 5 أهداف أمام زميله في “الريدز” المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، ويلهمها في المركز الثاني لك من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 9 أهداف لكل منهما.

روسيا اليوم