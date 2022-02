شاهد.. رد فعل جماهير ليفربول لحظة دخول صلاح أرض الملعب بعد كأس أمم إفريقيا

حظي النجم المصري محمد صلاح باستقبال حافل في أول مباراة له مع فريقه ليفربول، وعودته عقب المشاركة مع منتخب بلاده في النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وخسر محمد صلاح مع منتخب مصر في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح، يوم الأحد الماضي، في الكاميرون.

وشارك “الفرعون” المصري في الشوط الثاني مع ليفربول في مباراته أمام ضيفه ليستر سيتي (2-0) التي جمعتهما مساء أمس الخميس، ضمن الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبمجرد قيامه لإجراء عمليات الإحماء، دوى الهتاف في مدرجات ملعب “أنفيلد”، لتحية محمد صلاح في أول ظهور له بعد غياب أكثر من شهر.

وعندما نزل قائد منتخب مصر إلى أرض الملعب، سلط مخرج اللقاء الكاميرات على طفل صغير يحمل لوحة صغيرة مكتوبا عليه: “مرحبا بعودتك يا مو”.

🎵 Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah… 🎵

We think the Liverpool fans are happy to see their talisman back on the pitch for the Reds! 🔊 pic.twitter.com/KjRpfqgCjX

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 10, 2022