وليد: اتوقع انتصار الهلال على الأهلي 2 صفر





اتوقع انتصار الهلال ٢ صفر

لن يفهمنا الجميع لأننا نتصرف ضد المنطق.

السوداني لاعب وإداري ومسئول في كرة القدم لا يتعامل معها بواقع العقل (فكر) والعضلات (بدن).

نحن نلعب الكرة وفقا للحالة النفسية والمزاجية، والاستفزاز والضغط النفسي هو ما يحرك السوداني لاعبا وإداريا.

حتى المصريين أنفسهم فيهم شي من هذا، يكملون نواقصهم في الجانب الفكري والبدني بالحماس العالي. ويجيدون هذا

والحماس يغطي على الغلط.

سيدخل لاعبي الاهلي بنفسيات بطل العام السابق وثالث العالم، وسيدخل لاعبي الهلال بروح إثبات الذات والانتظار للكيان والوطن.

سينتصر صاحب الاستعداد النفسي الأعلى ؛ وهو الهلال.

ما يضعف هذا التوقع هو أبو عشرين

وليد محمد المبارك

