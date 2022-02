أفضل 5 أطعمة على الفطور لتقليص الدهون الحشوية

يوصي خبراء التغذية بتناول الكثير من الألياف والبروتينات والدهون الصحية مع بدء يومك، لفقدان دهون البطن الخطيرة.

ودهون البطن أو الدهون الحشوية هي تلك الدهون المتراكمة داخل تجويف البطن حول أعضائك الداخلية، ويمكنها زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تقول جانيت كولمان خبيرة التغذية، إنه لا يمكن تقليل الدهون الحشوية على الفور، ولكن يمكنك تحسين صحتك العامة وتقليصها من خلال التغييرات الغذائية، التي تشمل تناول المزيد من الألياف والبروتين، وشرب ما يكفي من الماء للحفاظ على رطوبتك، بحسب Eat This, Not That.

وتضيف إن إحدى طرق إجراء هذه التغييرات الغذائية هي أثناء وجبة الفطور: “تناول وجبة فطور متوازنة يساعد في إنقاص الوزن بشكل عام لأنه يحفز عملية التمثيل الغذائي لديك، ولكن إذا كنت تريد أن تفقد دهون البطن على وجه التحديد، فستحتاج إلى تناول طعام أفضل طوال اليوم، وليس فقط في وجبة الإفطار”.

أفضل أطعمة الفطورالتي يمكنك تناولها للمساعدة في تقليص دهون البطن:

1.الشوفان

تم ربط دقيق الشوفان بالعديد من الفوائد الصحية مثل استقرار نسبة السكر في الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة، والمساعدة في إدارة فقدان الوزن.

يمكن أن تُعزى معظم فوائد دقيق الشوفان إلى محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان، والتي تعد عنصرا غذائيا مهما في إنقاص الوزن.

أظهرت دراسة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول الألياف القابلة للذوبان يرتبط بانخفاض دهون البطن (الحشوية) على وجه التحديد

2. اللوز والمكسرات الأخرى

يمكن أن يكون اللوز والمكسرات الأخرى طريقة رائعة للمساعدة في تقليل دهون البطن.

تقول كولمان: “المكسرات مصدر ممتاز للبروتين النباتي والدهون الصحية، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية، ويمكن أن تساعد أوميغا 3 في تنظيم سكر الدم والأنسولين، وهو أمر مهم في خفض دهون البطن”.

إذا كنت لا تحب اللوز، فإن الجوز هو نوع آخر من المكسرات التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3.

3. الفاكهة

الفاكهة هي طعام رائع يمكن إضافته إلى وجبة الفطور لمساعدتك على تقليص دهون البطن لأنها يمكن أن تساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول السكر على مدار اليوم وتبقيك ممتلئا لفترات أطول بسبب محتواها من الألياف.

تحتوي فواكه معينة مثل الفراولة والعنب البري على مركبات الفلافونويد، والتي من المعروف أنها تساعد في إنقاص الوزن، بحسب كولمان.

كذلك فإن تضمين فواكه في وجبة الفطور مثل البابايا والرمان والتفاح الأخضر والكيوي والبرتقال يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول ويقلل من عوامل الخطر لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يمكنك صنع وعاء من دقيق الشوفان وإضافة الفاكهة مع زبدة الجوز المفضلة لديك.

العربية نت