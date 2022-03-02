جعفر عباس يكتب.. عروس لا تحتاج لفلوس





كفاعل خير أعلنت بالأمس استعدادي ل”فك بورة” مقدمة البرامج الأمريكية السمراء أوبرا وينفري التي تجاوزت الخمسين و”ما عندها محمد او فاطنة”، وقد تعرضت المسكينة لهزة مالية جعلت ثروتها تتقلص الى مليارين و300 مليون دولار فقط، وكنت قد مررت بتجربة مماثلة فقط كنت مليارديرا قبل سنوات ثم شطبت حكومة الكيزان 3 أصفار من عملتنا فعدت “ألف-نير”

ومعروف عني حبي لعمل الخير، وتعاطفي مع الشباب الباحث عن العمل او زوجة، وعندي لشبابنا عروس تهبل: وضعها المالي أكثر من مريح، ولا تطلب غير الستر، يعني لا رغبة لها في مهر، ولا الملابس الفاخرة والمجوهرات الثمينة. وهي ماليزية، يعني تعيش في بلد مزدهر الاقتصاد وكل شيء فيه جميل؛ وللعروس هذه سي. في. CV أي سيرة ذاتية تهبل ..خبرة وكفاءة.. فإذا أسعدك الحظ وفزت بها فستكون زوجها ال23. يعني سبقك في الاقتران بها 22، منهم من قضى نحبه، ومنهم من “ينتظر” في مصحة للأمراض العقلية كزوجها الأخير محمد نور تشي موسى الذي دخل المستشفى لأنه مدمن مخدرات، وعندما زارته ميك آخر مرة، قال لها إنها “”طالق”، لأنه وبعد الشفاء التام من آفة المخدرات سيبحث لنفسه عن عروس صغيرة. والعروس ميك هذه عمرها سبع سنوات و…. فوقها تسعين.. يعني مجموع سنوات عمرها 97 سنة فقط لا غير، وهي متواضعة وقالت لصحيفة ماليزية إنها لا تحلم بزوج في وسامة رئيس وزراء بلادها أو حتى جعفر عباس!! وتذكر أيها الشاب التعبان الكحيان.. يا من رفضتك كذا عائلة عندما تقدمت للزواج ببناتهم لأنك “دون المستوى”،.. تذكر ان الشباب ليس هو كل شيء ولا تستخف بالسيدة ميك فهي امرأة محافظة وتريد تحصين نفسها من الفتنة بالزواج.. أنا أعلم أنك – يا شاب – تحلم بواحدة عمرها 97 مع استبدال التسعة بواحد (1) أو (2)، بس هي مش عايزاك، وانت عارف لماذا وبلاش فضائح!! ثم إنك تتعرض ل”التهزيء” حتى من افراد عائلتك عندما تتكلم عن رغبتك في الزواج

ولمن يقول سيك ميك في أمر السيدة “ميك” بسبب عمرها أتساءل: لماذا يحدث كثيرا أن يتزوج رجل عمره 85 سنة واحدة عمرها 15 أو 12 سنة؟ ولماذا نستنكر زواج رجل بامرأة أكبر منه سنا؟ في مسرحية شاهد ما شفش حاجة نصح سرحان عبد البصير (عادل إمام) حاجب المحكمة برعي بأن “يتكل على الله ويشتغل رقاصة” كي يتحسن وضعه المالي، وأنا أنصحك بأن تنسى أحلامك الرومانسية ومن ثم تتصل بي كي أعطيك عنوان عروستك ميك وك كوندور. وكي أفتح نفسك أكثر فإن كوندور نوع من الطيور الجارحة التي تأكل صغار “الحيوانات”!!

جعفر عباس