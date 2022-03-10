منى أبوزيد تكتب : الشغّالة العاشقة





“الإنسان خادم الطبيعة ومفسرها”.. فرانسيس بيكون..!

في أحلك سنوات حياتي العاطفية، أسعدني الله “ببت شغّالة” كانت مصدر إلهام وسبباً رئيساً في تغيير معظم قناعاتي بشأن مقدرات النساء البسيطات على التغيير. ولا أعني بالتغيير هنا قيادة ثورة سياسية، أو إدارة دفة إصلاح اقتصادي، بل عنيتُ مقدرات المرأة على تغيير رجل حياتها مما تظن أنه سيئ إلى ما تتوقع أنه الأفضل لحياتهما معاً..!

قبل نشوء صداقتنا الموسمية – تلك الشغالة وأنا – كنت كفلاسفة الإغريق، اعتمد في مبادراتي العاطفية على المنطق وكانت اجتهاداتي في “حلحلة” مشكلات مؤسسة الزواج تعول في نهوضها على حركات ذهنية صرفة، بينما كانت الشغالة الفيلسوفة تعتمد على التجريب والمشاهدة في قناعاتها بطبائع الرجال وبأفضل الطرق للتعايش معهم في سلام..!

وكان السلام بالنسبة لها يعني “أن يكون الشريف مبسوطاً منها لأنها تحب فنها”، بينما كنت أرى – بسذاجة المثقفات أكاديمياً! – أن انبساط الشريف ينبغي أن يأتي كنتيجة راجحة لنجاحي في إقناعه بموقفي ومقارعة حجته بمنطقي!. وهكذا قلبت الشغالة الصغيرة لأفكاري ظهر المجن كما فعل فرانسيس بيكون بمناهج فلاسفة العصور الوسطى..!

أهم حيل الشغالة الفيلسوفة للتخلص من ألم النهايات الفاشلة كان الدخول ببساطة في علاقة جديدة، وبكل ما أوتيتْ من حماسة وسرعة. وهكذا كان يصعب التفريق بين موقع هذا الحبيب من ذاك في قلبها، فكلهم يجتمعون عند ضرورة الدلال في مخاطبتهم وكلهم يلتقون عند وجوب المبالغة في التزين لأجلهم كلما خرجت لإجازاتها الأسبوعية بطلاء أظافر فاقع وعطر نفاذ يشي باحتشاد شباكها وينذر بوقوع الصياد/ الفريسة..!

أما صبيحة كل “شاكوش” جديد، فقد كانت الشغالة الصغيرة تستيقظ بذات النشاط – تتثاءب طويلاً كأفراس النهر وتتمطى كثيراً مثل أفعى رملية – قبل أن ترفع عقيرتها بشيء من أغاني البنات التي تمجد الحبيب المتنازع عليه وهي تدعو على “الخائنة اللئيمة الغدارة ديمة” بالويل والثبور، دونما أي مساس بقداسة المحبوب وإن كان وغداً خائناً..!

ثم أنه ليس بالضرورة أن تكون المرأة جميلة بما يكفي بل أن تجيد استخدام أجمل ما فيها بما يكفي!. كانت هذه أول حكمة تعلمتها منها وأنا أرقب وقفتها مع سيد الدكان ذات صباح وهي تومئ برموشها القاتلة نحو “قدرة الفول” متساءلة عن مدى نضجه بابتسامة أنضجت مشاعره، فطفق الفتى يحدّق في وجهها لدقائق، بابتسامة بلهاء ونظرات حسيرة..!

وبينما كنت اقرأ في ذلك الوقت لرائدات تحرير المرأة، كانت الشغالة الفيلسوفة مشتبكة في القتال مع إحدى عاملات محل الكوافير المجاور للفوز بقلب عامل بناء كان يواعد الاثنتين معاً، ويعد كل منهما بخاتم الخطوبة في ذات الوقت، ومع ذلك كان تركيز كل عاشقة منهما – ليس على خيانته المعلومة – بل على إزاحة الأخرى..!

بعد معارك عاطفية لا حصر لها دخلت الشغالة الفيلسوفة مؤسسة الزوجية من أوسع أبوابها وقبعت داخل أسوارها تذود عن عروشها بذات البسالة الأنثوية القديمة وهي تضحك وتغني وتغرق في النوم إلى جانب أطفال أشقياء وزوج محمول و”مشلهت” يظن نفسه – بفضل تملق زوجته واستخدامها الذكي لميزاتها – أسعد الأزواج، وأعظم الرجال..!

صحيفة الصيحة