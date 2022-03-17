



نحن في السودان ماعندنا معارضه سياسية راشده!! زمن حمدوك الناشطين كانوا خاتين هاشتاق رفع الدعم هو الحل عشان بتاع البرادو مايظلمك!! وهاشتاق ماتحول قروشك بالسوق حول بالبنك!!

هسع الشغلانه قلبت وبقت عكس والهاشتاقات نفسها بقت منكوره في نفس زات المنصات الإعلاميه الكانت بتقنع بيها المواطن عشان يطاطي!!

الخلاصه من الحاله النفسيه المريضه دي إنو الأحزاب السياسية الكانت حاكمه فترة حمدوك أحزاب مأجوره هدفها إنها تكون في السُلطه وبس أحزاب ماعندها ثوابت وطنيه ولا عندها نخوة الضمير السوداني ولا قادره تفرق مابين معارضة نظام جابتوا هي نفسها وصنعت منو إله ومابين معارضة وطن أخطأت في حقوا قبل اليوم وأدخلتوا في دوامة الحظر المالي!!

أحزاب قحط وناشطيها وعلى رأسهم كوادر المؤتمر السوداني والحزب الشيوعي والجمهورين والبعثين كوادر منحطه مكسوره من جواها ماعندها ماده وطنيه نقدر نتحاور معاهم حولها!!

مفترض تخجلوا وانتو بتكتبوا في صفحاتكم وبتحرضوا علي فعله كنتوا بتحنسو الناس حنيس عشان يعملوها زمن كنتوا حاكمين!!

بتاع البرادو بقى شغال ترحال!!

تبيان توفيق ❤️

