خ الطيرة لامن الموية تبلها وتمنعها الطيران بتعمل شنو ؟





( يا كائن )

انت يا كائن طلعت قبل تلاتة سنوات و طالبت بمطالب مشروعة و هي السلام و العدالة و الحرية .. حاليا الحركات الطلعت انت عشان تحقق معاها السلام اصبحت ضدك و الناس القلت انهم ح يحققوا ليك حرية و عدالة انتهكوا كل الحريات و مارسوا اسواء انواع الظلم .

و الناس القلت انهم احسن ناس بيتفاوضو مع العسكر طلعوا انهم ما ينفعوا يتفاوضو مع اطفال روضة .. و العيشة من جنيه اصبحت بخمسين جنيه و القلت لينا انو ضكران طلع وهمان و القلت عنو امل السودان طلع ماسورة و خلاك براك .. و القلت عليهم بيعرفو للكيزان طلعوا ما بيعرفو اي شي .

ما تزعل مني .. استحملني شوية .. انا مستحمل خياراتك الغلط تلاته سنة .. استحمل كلامي تلاته دقايق .. عايزك تراجع .. راجع نفسك .. ما تتراجع .. شوف انت ماشي في السكة الصاح ؟؟ شوف انت ادواتك الاستخدمتها كانت صاح ؟؟ ادوات المواكب و الاعتصمات و العصيان و المتاريس خلال تلااااااتة سنوات عملت ليك شنو ؟؟؟ نجحت ؟؟ سقطت شنو ؟؟ هو شنو السقط في الوطن غير عواميد الانارة و الكهرباء و القيم و الاخلاق و اللافتات الحديدية و الشعارات ؟؟

تلااااتة سنوات و انت بتكتب و تعيد نفس الشعارات و نفس القصص و نفس المواويل .. الاتغير شنو ؟؟

في الحقيقة كان في تغيير و تغيير كبير جدا” و شاسع .. فبدل شهيد واحد اصبح في كل شارع شهيد و بدل حكم الحزب الواحد حكمونا اربعة احزاب و بدل حكم العسكري الواحد حكمونا خمسة عساكر و مية حركة مسلحة و بدل خمسة معتقلين سادسهم الأصم اصبح الشعب كلوووو معتقل بين متاريسك و مسجون داخل البيوت .

ما تزعل مني ياخ .. انا عايزك بس تفكر شوية .. هل خطواتك دي صاح ؟؟ هل سكتك دي صاح ؟؟ إحنا ماشين تلاتة سنوات و انت ما شايف انو ده الطريق الغلط ؟ .. ما قادر تستوعب انو ادواتك بتاعت التغيير ادوات مستعملة و اثبتت فشلها داخليا و خارجيا” .. عايزك تصحصح حبة و تفوق يااااخ ما عايز اقول ليك انت تلاتة سنوات قاعد ترجع لوراء ما قاعد تمشي لقدام لانك فعلا” بتشوف بي وراء بس .

نفترض انو بكرة سقط برهان بادواتك دي زاتها .. بعد بكرة ح يطلعوا ليك ناس يترسوا برضو الشوارع .. ح تقتلهم ؟؟ ح تسقط بعصيان ح يسقطوك بعصيان برضو .. ح تعمل انقلاب بعد تلاتة ايام ح يقلبوك .

ح تقول لي ما اتقدمنا و نجحنا لانو الكيزان لسه قاعدين .. طيب يااااخ ما دام كل الاحزاب دي و كل الحركات المسلحة و كل اهلك و اخوانك و جيرانك في الجيش و الشرطة ما قدروا على الكيزان تلاتة سنوااااااات معناها الكيزان ديل عشان يسقطو لازم تغير ادواتك .. معناها لازم تراجع خططك .. لازم تعمل رستار او اعادة تشغيل لبرامجك .. معناها لازم تستبدل ادواتك البتحارب بيها الكيزان .

يااااااخ الطيرة لامن الموية تبلها و تمنعها الطيران بتعمل شنو ؟؟؟ بتنتفض حتى تطير .. لو انت كنت طيرة كنت ح تنفض كل حاجة ممكن تعطل طيرانك ده .. و لو كنت انت إنسان عادي كنت ح تراجع نفسك و خطواتك و خططك و ادواتك .. لكن انت شنو والله ما عارفك !

نزار العقيلي