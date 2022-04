سر تنازل محمد صلاح عن طلباته المالية للاستمرار مع ليفربول

كشفت تقارير إنجليزية أسباب تنازل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن بعض طلباته المالية والموافقة على تجديد عقده مع الريدز الذي ينتهي بنهاية موسم 2023.

وأكدت صحيفة “ميرور” الإنجليزية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن هناك انفراجة في أزمة تجديد عقد صلاح مع ليفربول، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يجدد صلاح عقده مع الريدز لمدة 4 مواسم مقبلة، ليستمر داخل قلعة الأنفيلد حتى عام 2027.

وتصدر محمد صلاح عناوين الصحف البريطانية، اليوم الأحد، على خلفية الأنباء التي أشارت إلى اقتراب النجم المصري من تجديد عقده مع ناديه الإنجليزي ليفربول.

Sorry, the video player failed to load.(Error Code: 101102)

وفي تقرير جديد لصحيفة “ميرور” أوضحت أن السر وراء الانفراجة في المفاوضات مؤخراً، وتنازل صلاح عن جزء من طلباته المالية يعود إلى الدعم الكبير الذي وجده اللاعب من ليفربول وجماهيره بعد فشل مصر في التأهل لنهائيات كأس العالم، مع حصوله أيضاً على وعد من إدارة الريدز بإبرام عقد طويل الأمد حتى نهاية مسيرته الكروية.

وكانت مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول توقفت منذ ديسمبر الماضي، بسبب إصرار “مو” على مطالبه المالية التي ترفضها إدارة “الريدز”، في ظل تمسكها بالسقف المالي المحدد للاعبين، قبل أن تؤكد الصحف الإنجليزية أن صلاح مستعد للتنازل عن جزء من مطالبه.

وفشل منتخب مصر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، عقب خسارته أمام السنغال بركلات الترجيح في إياب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

البيان