شهر رمضان هو خير شهور العام، وفيه العديد من البركات، وفيه يجتهد العباد في طاعة الله وعبادته بكل طريقة ممكنة، ومع التطور التكنولوجي الذي تشهده البشرية اليوم، اختلفت بعض أشكال العبادة أيضا، ومنها قراة القرآن الكريم، من الهاتف المحمول، وهنا، يتساءل العديد من المسلمين عن حكم قراءة القرآن من الهاتف.

وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم قراءة القرآن من الهاتف بأحد الفيديوهات عبر قناة الدار الرسمية على يوتيوب، مؤكدا أنّه لا مانع من هذا الأمر وهو جائز شرعا.

وأشار أمين الفتوى، إلى الثواب في هذه الحالة واحد، وما يظنّه البعض بأنّ ثواب قراءة القرآن من الهاتف أقل من القرآة من المصحف الشريف «خاطئ».

Sorry, the video player failed to load.(Error Code: 101102)

ولفت أمين الفتوى، في خلال حديثه عن حكم قراءة القرآن من الهاتف، أنّ ثواب القراءة من الهاتف أو المصحف واحد، فالهدف الأساسي هو تلاوة القرآن والتمعّن في معاني الآيات الشريفة، وما دام الهدف الأساسي من التلاوة تحقق إذا فالثواب أيضا قد تحقق كاملا.

وفي سياق متصل، تحدّث الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم قراءة القرآن من الهاتف، في إجابته على سؤال ورد إلى الدار، في بث مباشر عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن ما إن كان الوضوء واجبا على العبد عند قراءة القرآن من الهاتف، حيث أكد آنذاك أنّ الوضوء حال القراءة من الهاتف ليس واجبا.

وأوضح عبدالسميع، أنّ الوضوء قبل قراءة القرآن جاء لأن الإمساك بالمصحف الشريف يحتاج إلى الطهارة، أما حال القراءة من الهاتف فالعبد في تلك الحالة لا يمس بالمصحف الشريف، لذا ليس ضروريا الوضوء.

البيان