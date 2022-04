ماذا يحدث لصحتك عند أكل البيض النيء؟

يعتبر البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين، والتي ينصح الأطباء بتناولها بشكل يومي، خاصة للمرأة الحامل والأطفال الصغار، لأنه يساعد تحسين الحالة الصحية للجنين، كما يعمل على بناء عظام قوية، ويدخل في بناء العضلات والأنسجة، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم.

وبحسب موقع عيادة “كليفلاند” الصحية على الإنترنت، يحذر بعض الخبراء من تناول البيض النيء، ويقولون إنه ليس آمن للجميع إذا كان غير مبستر “عملية البسترة تعمل على نزع البكتيريا الضارة من الأغذية”.

وعلى الرغم من أن البيض يمكن أن يباع “مبسترا”، فإنه لا يجب عليك أكل البيض في حالته الأولى.

وتقول خبيرة التغذية، بيث زيروني: “أنا لا أنصح أي أحد بأكل البيض النيء”.

هل للبيض النيء فائدة؟

البيض في حد ذاته خيار صحي مفيد، فهو غني بالبروتين ويخلو من الدهون.

Sorry, the video player failed to load.(Error Code: 101102)

وتقول زيروني: “إذا كنت بصدد أكل بيضة نيئة كاملة، فالفوائد ستكون بسبب صفار البيض فقط، لكن إن أردت تفادي خطر الإصابة بالسالمونيا، فالبيض المطبوخ يمنحك الفوائد الصحية نفسها”.

ويسأل البعض، هل يمكن أن نصاب بجرثومة السالمونيلا من أكل البيض بهذه الطريقة؟

من النادر حدوث ذلك، لكن إصابة الشخص بالتسمم الغذائي نتيجة السالمونيلا إثر تناول البيض النيء ممكن، ولحسن الحظ، يمكنك تفادي كابوس السالمونيلا عبر طهي الطعام جيدا وعدم أكل البيض النيء نهائيا.

وعلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، ويعانون من ضعف في المناعة، نتيجة إصابتهم بأمراض تضرب المناعة مثل السرطان، أو تلك الخاصة بالتهاب الأمعاء، الابتعاد بشكل خاص عن البيض النيء.

صحيفة البيان