كريستيانو رونالدو يعتذر لمشجع مانشستر يونايتد ويوجه له دعوة خاصة

قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، اعتذاره لمشجع ناديه الذي قام بتحطيم هاتفه بعد مباراة إيفرتون.

وظهر كريستيانو رونالدو غاضباً بعد هزيمة فريقه من إيفرتون أمس السبت بهدف دون رد، في لقاء الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي، وأثناء خروجه من الملعب قام بتحطيم هاتف أحد مشجعي مانشستر يونايتد، الأمر الذي أثار دهشة الجميع.

ووجه كريستيانو رونالدو رسالة اعتذار لمشجع مانشستر يونايتد، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، كتب فيه: “ليس من السهل أبداً التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها، ومع ذلك يتعين علينا دائماً التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة”.

Sorry, the video player failed to load.(Error Code: 101102)

وتابع: “أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن أود توجيه دعوة لهذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدليل على اللعب النظيف والروح الرياضية”.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس” أكدت أن مانشستر يونايتد سيقوم بفتح تحقيقاً شاملاً حول الواقعة، في ظل احترام النادي الإنجليزي لمشجعيه، وأشارت الشبكة إلى أن النادي الإنجليزي سيكشف عن نتيجة هذه التحقيقات خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك قبل أن يخرج رونالدو ويقدم اعتذاره لمشجع ناديه.

يذكر أن مانشستر يونايتد فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر ثلاث مباريات خاضها الفريق الإنجليزي بمختلف المسابقات، حيث تعادل مع ليستر سيتي وخسر من إيفرتون في “البريميرليغ”، فيما تلقى خسارة من أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

البيان