صلاح الدين عووضة يكتب : موضوع!!





رمضان كريم..

ومدرسٌ يدخل علينا الفصل يوماً – بالثانوي – ليقول إنه لا موضوع له..

فالحصة ليست حصته..

بعد غياب صاحبها لموضوعٍ يخصه فباتت حصته فراغاً؛ بلا موضوع..

وطُلب من زميله الآخر هذا ملء الفراغ..

فزاده فراغاً على فراغ؛ فهو لا نفس له…. ولا مزاج…. ولا موضوع..

وتفتق ذهنه عن حيلة يُثبت بها أنه اشتغل..

أنه أدى الواجب الملقى على عاتقه؛ فرمى بالواجب هذا على عواتقنا نحن..

فطلب من كل من يختاره منا أن يختار موضوعاً..

ثم يقف أمام زملائه – حيث يقف المدرس – ليتحدث عن موضوعه هذا..

فكان شيئاً أشبه بمجلس شعب؛ أيام اتحادٍ اشتراكي..

أي مجلس شعب… في زمان أي اتحادٍ اشتراكي؛ فكلها بلا موضوع..

مجرد صراخٍ في لا شيء..

وفي إحدى مسرحيات عادل إمام يتكلم أحدهم – بتكلف – كلاماً كثيراً..

ويجتهد في أن يحشو كلامه هذا ببلاغة كلامية..

قال كلاماً كثيراً… ولم يقل شيئاً؛ فغمغم عادل (هو الأخ في الاتحاد الاشتراكي؟)..

ثم اختار المدرس زميلنا صديق ليتكلم..

فكان اختياراً موفقاً جداً؛ فهو يناسب حالة اللا موضوع تلك من جهة..

ويشيع جواً من البهجة من جهة أخرى..

فقد كانت حصة اللا موضوع هذه ذات جوٍّ ثقيل؛ ثقالة جو الطقس بالخارج..

فوقف صديق أمامنا دقائقاً عشراً لا يقول فيها شيئا..

وعندما سأله الأستاذ عن أسباب صمته الطويل هذا قال إنه يختار موضوعاً..

واختاره أخيراً… وكان عن الكلام..

ولم يزد عن قوله (إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب)؛ ثم سكت..

سكت لعشر دقائق أخرى..

وأثبت عملياً – بصمته ذاك – أن السكوت من ذهب؛ إن لم يكن ثمة موضوع..

وهو لم يكن له موضوع… ولا المدرس… ولا نحن..

ورغم ذلك فقد كانت أجمل حصة من بين حصص ذاك اليوم الدراسي..

ومبعث جمالها أنها كانت ذات فرفشة..

فعقب لا موضوع صديق – وصمته المضحك – انفجر الجميع ضحكاً..

حتى مدرسنا – بلا درس – ضحك كثيراً..

ثم اهتدى إلى موضوعٍ – بعد عاصفة الضحك تلك – شرحه لنا متفلسفاً..

قال إن العقل يحتاج – أحياناً – إلى اللا موضوع..

ثم يكتشف أن حالة اللا موضوع هذه تصلح – هي نفسها – لأن تكون موضوعاً..

وهي الحالة التي قد يتمخض عنها إبداع..

إبداعٌ روائي… أو شعري… أو سينمائي… أو إبداع أي مجالٍ إبداعي آخر..

واليوم لا موضوع لنا؛ في مساحتنا هذه..

ولكن زاوية الصحافة – اليومية – لا تحتمل الفراغ… العدم… اللا موضوع..

مع ملاحظة أنه ما من فراغٍ في الطبيعة..

ولا عدم – ولا عدم موضوع – كذلك؛ فاللا شيء لا وجود له في الكون..

وكذلك ذهن الإنسان لا يمكن أن يكون في حالة عدم..

فما يبدو عدماً – في الحالة هذه – هو لا موضوع؛ واللا موضوع موضوع..

أو يصلح مادةً لموضوع..

وحتى أثناء النوم يكون العقل شغالاً… فهو يحلم… والحلم بشيءٍ موضوع..

أو هو حلمٌ بموضوع؛ أو مواضيع..

منها ما يتذكره – عقب اليقظة – ومنها ما لا يتذكره… ما ينساه تماماً..

وعدم التذكر لا يعني العدم..

وما يُسمى مسرح العبث – حديثاً – هو محاولة لخلق موضوعٍ من اللا موضع..

ثم أثبت أنه مسرحٌ ذو إبداع؛ وله رواد..

حتى وإن لم يفهم الرواد هؤلاء موضوع ما يشاهدونه من لا موضوع..

تماماً كما قد لا يفهم القراء لا موضوع كلمتنا اليوم..

أو موضوعها!!.

صحيفة الصيحة