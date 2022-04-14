رؤيا أمين: كونك تشمت في شخص كان مخدوع هل تفتكر حيدعمك في يوم من الايام





بالنسبة #للشماتة 🔥🌚

الكانت حاصل يوم 11 أبريل من قبل بعض الناس وليس كلهم .

أحب أقول ليكم كونكم تشمتو بالطريقة دي أنتو ماشمتو في القحاته للأسف الشديد انتو شمتو في الشباب والبنات الكانو سايقنهم القحاته والتصرف ده بعكس صورة سلبية جداً وغير ما بشحنهم ضدكم مابعمل شي كونك تشمت في شخص كان مخدوع هل تفتكر ان حيدعمك ف يوم من الايام بالطريقة دي؟هل تفتكر بعد يوم امس ده حيجي يوم ويكون قلبو نظيف إتجاهك؟ حتى لو دعمك بدعمك خوفا منك ماحبا فيك ولو لقى فرصة فيك بغدر بيك عشان دافنها ليك هل تفتكر انك كدا حتصلح مجتمع وتوصل الرسالة؟؟ الله أعلم غايتو ..

الحاجه الكنتو مستنكرنها تتعمل ليكم ليه ترضوها فيهم بالذات انهم كانوا مغشوشين وده شي طبيعي انا بشوفو لمن يكون عندك نقص فكري سياسي ونقص اعلامي ونقص عقائدي اكيد الاعلام والسياسيين حيقدرو يشحنوك اتجاه اي شخص هم عاوزين يشحنوك اتجاهو وانت بكل صدق حتصدقهم وحتؤمن بفكرتهم مادام دمجوها ليك بحب الوطن زي البدس السم في العسل فليه تشمتو فيهم كدا انا جد اتخذلت امس في كتير من الناس للأسف ماكنت افتكر ان عقولكم بالحجم ده😅😅

عندك شماته في قحاتي خت صورتو هو زاتو واشمت فيهو لكن ماتشمت ف الكانو مغبيين وهو في كل الحالات ضد فكرتنا كإسلاميين وضد منهجنا والدين البنؤمن به زاتو وشي ربنا نهى عنه يفترض اي شي يتعلق بالمشاحنات والمجتمع نركز عليهو وننتهي عن الافعال الغير اخلاقية دي المابندورو لينا ماندورو لغيرنا😑✋

💚لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم😑💚

💚إذا لم تكن #أسداً يزأر #للإسلام !!💚

فلا تكن #كلباً يعوي في سبيل #الشيطان 🙂🖤

💚ربنا قال عن نبيه موسى عليه السلام : ( فلا تشمت بي الأعداء ) .💚

💚وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم 🙁 لا تظهر الشماته لأخيك فيرحمه الله ويبتليك)💚

فكونهم مسلمين زيك كدا ده براهو سبب يخليك ماتشمت فيهم لانو الكان حاصل لهم ده حبهم لوطنهم أعماهم من عدوهم البدس لهم السم في العسل ولما عملوا كدا ماعملوا بدافع نية سوء او حقد بل عشان حسو بالظلم في الوقت الانت كنت راكب عربيتك او مرتبك بكفيك وحالك حلووو في غيرك كان مالاقي يأكل بجد لكن لاننا كنا عايشين بنحكم على كل البلد بالمحتمع اللي احنا فيه بس من غير مانتلفت ف الاطراف حاصل عليهم شنو ماكلين ولا جعانين شاربين ولا عطشانين متعلمين ولا جاهلين … ولقو البشجعهم لانو لمن زماااان دعموك دعموك خوفا وليس حباً فبالطريقة دي بنكرر نفس الغلط هم ماكانوا متوقعين النتيجة الحصلت دي وانهم يطلعوا مجرد ناس بسوقوهم سواقة السياسيين بمحتلف ألوانهم السياسية ..😑

الشماتة بالمصائب دي غلط كبير ووقع فيه ناس كنا نحسبهم ناس عندهم عقول نيرة🌚💔البتقع للغير تتنافى مع الرحمة التي يفترض أن تسود بين المسلمين 💚🫂

والنبي صل الله عليه وسلم على الرغم من إيذاء أهل الطائف ليهو لم يشأ أن يدعو عليهم بالهلاك ولم يشمت فيهم يوماً وخيره جبريل في ده ولكنه 💚قال في نبل وسمو خلق 🙁 لا✋بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا )💚

ثم تسامى في النبل والكرم فدعا لهم بالهداية والمغفرة ولم يشمت بهم ولم يقل لجبريل أهلكهم بل قابل السيئة منهم بالحسنة ده رسولنا البنقول هو قدوتنا انا ماشايفه تطبيق للقدوة دي والتطبيق بظهر في المواقف الزي دي اين انتم من هذا😑😑؟!..

هل هذا فعل لقادة مستقبل🙄؟!

هل هذا فعل لسياسي إسلامي😑؟!

هل هذا فعل لأخ إسلامي المبدأ🤨؟!

هل هذا فعل لشخص يقول الرسول قدوتنا🤔؟!

هل هذا فعل لمجرد كونك فقط مسلم مؤمن😅؟!

هل هذا فعل لشخص همه الآخرة 🙂؟!

أنا غير مثالية ولا كاملة ولا بدعي المثالية او الكمال لانو الكمال لله وحده ولا متشددة🤗

ولكن بحاول بقدر الإمكان إني أكون الأفضل ويكون الحولي أفضل مني برضو عشان نتغير للأفضل دائماً ونغير المجتمع لمجتمع معافة من الإعاقات الأخلاقية والفكرية والنفسية والسياسية الحاصلة دي🔥💔

ولما منع ثمامة بن أثال عن قريش إمدادهم بالطعام وكانوا في قحط شديد لم يظهر الرسول بهم أي شماتة ومافرح للحصل لهم بل أمر إمدادهم بما كان معتاداً 💚✨

وقال في 💚صفات المنافقين: (وإذا خاصم فجر)💚 ومن الفجور الشماتة في الغير😑.

الشماتة خلق ذميم جداً ولا يجب على المسلم أن يفعل هذا الخلق المشين لأنو ده هو خلق الضعفاء وفيه تحقير للآخرين والإسلام ينهانا عن تحقير الغير حتى لو كان كافر فمابالكم بمسلمين زيكم😤😤.

الشماتة خلق الكافرين والمنافقين وعليلي النية القال فيهم الله 💚(إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً وإن الله بما يعملون مخيط)💚

الآن فليعلم الشامتون بغيرهم أن #الأيام_دول👌والشاعر الحكيم قال 💚فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا💚

ممكن يجي حد يقول هم شمتو فينا قبل كدا ايوه شمتو فينا لكن هل ده مبرر اننا نشمت فيهم ؟! 😅😅 كل حد بشوف الموضوع من زاويته الشخصية انا شخصياً بشوفو تصرف همجي ومشين وغير محترم وغير لائق بشخص بقول أنا إسلامي فاليراجع افكاره العليلة دي ودي بتعكس الداخلو كلو بطفح ف التصرفات والمواقف الزي دي بتطلع معدن الشخص🙂👌

كلنا قبل كدا غلطنا الغلطة دي أنا شخصياً شمته زمان سواء فيهم او في غيرهم لكن تعلمت الدرس ووعيت والبتعلم بعلم غيرو ماعيب تقول انا غلطة انا غلطان العيب الحقيقي والعلة هي انك تكون مكابر تتكبر وتستمر في الغلط😊لا يوجد في الدين الإسلامي شماتة بتاتاً✋

هذه الشماتة لا تجوز شرعاً ويجب أن ندعو لكل مريض والمريض ليس فقط مريض الجسد بل مريض سياسي او فكري او مريض عليل النية او مريض الأخلاق أن يعافيه الله ويمتعه بالعافية وأن يصبره حتى يعافيه على ما ابتلاه (عندنا مرضى كتار نسأل الله لهم الشفاء🤲❤) .

الوقت ليس للمشاحنات والمصادمات السياسية

سواء كان مع بعضكم أو مع الآخرين ..

اللحظات القادمة هي الأهم في من ناحية التسليح #الفكري السياسي التسليح #بمبادئ الحركة الإسلامية (الام) #منهجاً_وتطبيق وصايا الإمام الشهيد حسن البنا

ووصايا د.شيخ حسن الترابي ☺️👌💚

بينما تعيش البلاد فترة مشاداة بين إسلاميين في بعضهم البعض ويسار من خلفهم من يدعون انهم إسلاميين ويساريين أيضاً ..🌚🌚💔

فقط أصحاب الرأي والقرار يوجهون لكتابة سياسة تاريخية وقرارات صارمة سيتم اتخاذها في الفترات القادمة قرارات ستقلب كل الموازين رأساً على عقب..

والمفاجأة ….🙄.

#القيادة ما بالغصب أو بالتصنع أو بالتسول أو بالتطبيل أو بالشماته أو تخلق لك قطيع عن طريق تشتم لهم البخالفهم الرأي بكدا تعمل لك شعبية وقومة وقعدة او تحفظ لك كلمتين من كل كتاب وتجي تتكلم بهم قدام الناس عشان يقولوا خلاص عقلو مليان وفكرو حضران😅😅

خليك عارف ان القيادة تكليف وليست تشريف✋

خليك عارف أن القيادة بالفطرة ما بتجي بالتصنع والقوة✋

خليك عارف ان لو ربنا ما هباك بكاريزما قيادية ماتحاول تجيبها بالغصب عشان مهما طال الامد الوقعة ليك حارة بتكون ومابتتحملها وماحلوه في حقك 🌚🌚🔥..

في الناس الحتقول د. حسن الترابي فشل🤨! .



احب أقول ليكم شيخ حسن الترابي مافشل إطلاقاً بل فشلوهو الإدعو أنهم سندو خُذل من كتير من الكان متوقع منهم يغيرو المجتمع ويحافظو على أمنو واخلاقو انحرفو عن المسار وطعنو من الخلف والضربة تلقاها هو زي كتير من القيادات الإسلامية الحقيقية كانت دائماً الضربة بتجي من جووووة والصدمة وعاملهم بعد ده كلو بأخلاق نبينا محمد صل الله عليه وسلم ❤✋.

د.حسن مافشل بل غُدر وأكتفي بكدا .

#ختاماً بختم بقول د.شيخ حسن الترابي رحمه الله عليه

💚ثم يأتي عهد يتكاثر فيه التابعون اللاحقون وتبدو القيادات القديمة مهما وقرت لما مضى طبقة امتياز تحتكر القيادة وحملة تصورات غير مناسبة لجديد الإبتلاءات وبالفعل تتقادم القيادة عمراً وعلماً وتجمد فتجمد بها الحركة ومثال ذلك مشهور في حاضر العالم لا سيما في الحركة الشيوعية الحديثة بل مثله مشهور في تاريخ الحركات الإسلامية حينما يشكل التاريخ المحترم أحياناً ثقلاً يعوق حركة التقدم فتتراكم حاجات التطور وتنسد أبوابه حتى ينفجر التغيير دفعة واحده عنيفاً غير رقيق إستدراكاً لمقتضيات التجديد💚

💚 #خليك_أنت_فِكر_واعد_لمجتمع_إسلامي_حضاري_متجدد💚

رؤيا أمين

🦉🧠✍🏼 #عجوز_عشرينية✍🏼🦉🧠