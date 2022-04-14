داليا الياس: أمى تمت 40 يوم من الوفاة!!





أمى تمت ٤٠ يوم من الوفاة!!

٤٠ يوم تحت التراب وأنا عاجزة ومكلومة!!

٤٠ يوم بدون أسلم عليها وأتكلم معاها وأضرب ليها وأقلدها وأبوسها!!

٤٠ يوم بدون ونسة وضحك ولمة مغربية وشاى لبن وصوت مكنة الخياطة!!

٤٠ يوم بدون طبيخ يدها وإهتمامها وحنانها وقلقها وتمييزها ونظامها وتخطيطها وجوطتها عشان إتأخرتا!!

٤٠ يوم ما وصتنى على أولادى ولا أنبتنى على عصبيتى معاهم ولا نبهتنى لى صحتى ولا جاتنى داخلة شايلة ومحملة!!

٤٠ يوم بشوف فى عيون أولادى دموع ونظرات حائرة وبنتجنب بعض قدر الإمكان وفى كل لحظة بنلقى واحد بيبكى فى ركن!!!

٤٠ يوم (علا) بت ملاذ أختى بتسألنى كل يوم أمى علوية مشت وين؟.. وأنا بقول مشت الجنة… وهى مستغربة كيف خليناها مشت براها وما وديناها بالعربية؟!!!

٤٠ يوم بصحا الصباح مفزوعة أقول إتأخرتا فى النوم وأمى منتظرانى للشاى وأبكى من الصدمة والقهر ومرارة الفراق والشوق!!

والله ياجماعة ده فقد عظيم مابيعرفو إلا الجربو… وألم مابيتوصف بكل اللغات مهما كان مستوى بلاغتنا وفصاحتنا.

ده الحزن سيد الإسم… البيكسرك… ويلخبطك… ويبشتنك.. ويحيرك ويدخلك فى متاهة باقى عمرك كلوووو!!

حزن بتعرفو برااااك ومابتقدر تستوعبو ولا تحدد نسبتو ومقياسو!!

حزن مابيعرفوه كل المنظراتية والأدعياء والأوصياء البياكلوا فى لحمك حتى فى أكبر مصيبة نزلت على راسك وتسمعهم بى أضانك وهم بيستنكروا كل محاولاتك المستميتة لإستعادة جزء يسير من روحك وحياتك!!!

متين أمها ماتت ورجعت تكتب فى الفيس؟!

متين أمها ماتت عشان تسجل برنامج؟!!

متييين أمها ماتت عشان تسافر؟!

متين أمها ماتت عشان تطلع تاكل بره ولا تلاقى أصحابها؟!!

متين أمها ماتت عشان تضحك ولا تسمع أغنية؟!!

متين أمها ماتت عشان تلبس كويس وتقشر وتجى منتدى ولا إحتفال؟!!

متين أمها ماتت عشان تتريح وتمشى السوق تشترى حاجة جديدة؟!

متين أمها ماتت عشان تتمسح وتدهن شعرها؟!

متين أمها ماتت عشان تاكل باسطة؟!

متين أمها ماتت عشان تدور عربيتها وتمشى إجتماع شغل؟!!

متين أمها ماتت عشان تسوق عيالها تعزمهم بيتزا ولا إسكريم؟!!

متين أمها ماتت عشان تغير البروفايل وتكتب خواطر؟!!

الخ…

الخ…

الخ…

والماتت دى أمى أنا!! وكانت بتحبنى أعمل ده كلللله وأكتر كمان!!

تومتى وصحبتى وسندى وضراى وملاذى..

عشرة عمرى العبرت بيها كل الظروف الصعبة من ما أبوى خلانى فى بطنها نطفة لحدى مابقيت مرة عجوووزة أولادى فى الجامعة وإجتازت معاى كل مرارات الفشل وتحملت طيشى وحماقاتى الكبيرة!!

أمى… يعنى الزول الوحيد الواثقة من حبو لى بكل صدق ووفاء…. الزول الوحيد الكان بتمنى لى كل الخير وإنى أكون أحسن منو…

الزول البيحن على ويسترنى ويلقى لى العذر ويزعل على أكتر منى ومايقبل فينى كلمة!

أمى… مفتاح الجنة… والكان ربنا بيكرمنى بى بركة دعاها وعفوها ورضاها!!

ياخ أمى دى قبل ماتموت بى ساعات لما قاعدة قدام الدكتور فى العيادة بدل تركز فى وجعها حكت ليه قصة مرضى وتشخيص الدكاترة وسألتو من أحسن دكتور مناعة ممكن أمشى ليه رغم إنو طبيب قلب وماعندو علاقة!!!

عارفين يعنى شنو أمى؟!!

يعنى نارها بعرفها انا… وجمرتها واطياها أنا… وغيابها ضايقاه أنا… وحرقة حشاى حاساها براى… وحزنى عليها لا ساعة لايوم لاشهر لا سنة… ولا عمرو حينتهى!!

موتها… غربل لى الناس ورتب لى أولوياتى وفرز لى علاقاتى صاح!!

علمنى أعظم درس فى الحياة… وغير مفاهيمى ونظرتى للأشياء تماااماً.

فأرحمونا من تنمركم ومرض نفوسكم المابيعرف حتى يعنى شنو موت مفروض يكون عظه وعبرة!!

أرحمونا لما تلقونا بنجابد عشان نكسر طوق الوجع ونجابه الحياة عشان نعيش الفاضل من أيامنا ونتحمل مسؤولياتنا الجسيمة وناكل عيش وندبر حالنا عشان ماعندنا زول نتكل عليه ولا يسد الفرقة.

منو القال حزنك على العزيز البيموت واقف على أكل ولا لبس ولا شغل ولا سفر؟!!

وهل أنا ملزمة بى طقوس محددة عشان أثبت ليكم مقدار كسرتى وجرحى؟!!

وهل الحداد المزمن والإعتراض على حكم الله والإتيان بالبدع حيرجعها ياربى؟!!

عموماً…. شكراً لكل الشالو همنا وحسوا بينا وحاولوا بكل السبل يهونوا علينا ويخففوا وجعنا ويذكرونا حكمة الخالق وفضيلة الصبر.

ربنا يرحمك ياأمى بقدر ما كنتى أرحم الناس بينا… وبقدر حبك للخير وإقبالك على الحياة وبراعتك فى إشاعة البهجة والفرح وإحتفائك وتشجيعك الدائم عشان نكون ناجحين وأنيقين ومبسوطين ونحترم مشاعر الغير ونقدر ظروفهم ونؤمن بالقضاء والقدر ونملأ روحنا نبل ورضا ويقين ونخلى الناس فى حالهم ونساعدهم على قدر مانقدر.

اللهم أغفر لها وتقبلها القبول الحسن وأجعل الفردوس الأعلى مقامها وأجبر كسرنا فيها وبدد حزننا عليها ومكِّنا من صالح الدعاء لأجلها وأجعلنا وإخوتى وأبناءنا على قلب رجل واحد وحقق كل أحلامها لنا يا الله.

إنا لله وإنا إليه راجعون

#الفقد_جلل_والأربعون_ثقال

داليا الياس