جعفر عباس يكتب.. بيني وبين أحلام مستغانمي





تزاملنا انا والروائية الجزائرية الكبيرة مستغانمي على صفحات مجلة “المجلة” لسبع سنوات، وفي أول مقال لها في المجلة شككت في قواي العقلية في مقال بعنوان

أبعدوا عني هذا الرجل.. رجاء!

إليكم مقتطفات منه:

“الانزلاق” يكون سبباً في تحويل بعض النصوص إلى أعمال إبداعية خالدة، ولكنه في الصحافة، لا يصنع سوى فضيحة تتراوح بين “الفضيحة الكارثة” و “الفضيحة الجميلة” كتلك التي لا تملك إلا أن تتعاطف مع صاحبها وتأخذه “على قد عقله”، من نوع ما عودنا عليه جعفر عباس (أو “جافا” للإنجليز والأصدقاء) والذي نجح برغم نظاراته الطبية السميكة، التي أورثه إياها أبوه، من جملة ما أورثه من قصر نظر وقصر حيلة، وبرغم أنفه “الأفريقي الذي لا يقدر إلا على شفط غاز ثاني أوكسيد الكربون”، وبرغم جلده وشعره وتفاصيله الكثيرة التي تمنعه من أن يكون مواطناً إنجليزياً فوق الشبهات. برغم هذا، أو بسببه، نجح في أن يبدو أكثر كتّاب هذه المجلة وسامة واتزاناً (أجل!) حتى أنني كلما تأملت صورته، لم أفهم إصرار نبيلة عبيد على عدم الزواج منه، ولا أدري كيف لم ينتبه رئيس التحرير لخطورة جمع سوداني وجزائرية في مجلة واحدة. ولم يأخذ بعين الاعتبار نزعاتنا الأفريقية للتآمر، ولا “جيناتنا” الإجرامية، واستعدادنا لتأسيس تنظيم إرهابي لمجرد تجاورنا. ودون أن تكون بيننا أية معرفة سابقة.

أبعدوا عني هذا الرجل، إنه يستدرجني للجنون. أرجوكم، أفصلوا بيني وبينه بما استطعتم من الصفحات، ضعوا بيني وبينه كتيبة من القبعات الزرقاء، لسلامة ما تبقى من عقلي. فأنا أم لثلاثة أولاد.

ثم “ردمتني” في مقال آخر بعنوان:

في عيادة “المجلة”

(بدأت مستغانمي بعقد مقارنة بين الكاتب والمريض النفسي، ثم قفزت بالزانة الى النتيجة ورمتني بالجنون باعتبار انني نزيل غرفة مستشفى الأمراض العقلية الذي تشغل هي فيه غرفة تجاور غرفتي):

ويكفي أن تلقوا نظرة إلى الغرفة المجاورة لي في عيادة “المجلة”، والتي يشغلها أسبوعياً الزميل (أبو الجعافر) لتتأكدوا من كلامي. فقد قال لنا هذا الكاتب خلال أسابيع من الكتابة، كلاماً لا يقوله سوى مريض لطبيبه النفسي. وإلا بربكم، ما الذي أوصله للبوح لنا بعلاقته السيئة مع والدته. بسبب تلك المعزة التي كانت تربطها على رجل السرير الذي ينام عليه، قصد حراسته. ثم اكتشافه أن أم اخوته في الرضاع، هي تلك المعزة إياها. ثم حديثه عن أحلامه في الزواج من نبيلة عبيد!

ورغم الاطوار الغريبة لهذا الرجل، ورغم همومه التي طوشنا بها، والتي ورثها من كل البلاد النامية والنائمة التي مر بها، فلابد أن أعترف أن نصف أسباب وجودي في هذه المجلة، يعود لوجوده فيها. مع العلم أنني لم ألتق بهذا الرجل، ولا أعرف عنه غير ما تعرفون (وهل ثمة ما لا نعرفه عنه بعد!).

وقرأت له مقالاً بعنوان (ناقة وتيس وديك) يقول فيه أنه بعد عمر من التشرد في الخليج، مازال من مستحقي الزكاة. ولا يساوي عند بني قومه ثمن تيس، أو ناقة ذات رقبة عوجاء. بل أنه تعرض من طرف بعض الزملاء إلى الاستخفاف بوسامته لأنه من الأقلية “السوداء”.

وعند هذا الحد من الشكوى، استيقظت فيّ فجأة نخوة أفريقية وإذ بي، انبهارا بالفهود والاسود والانهار والادغال.. وموسيقى القبائل الافريقية أخذت قرار الانضمام إلى أسرة “المجلة” انقاذاً لشرف أفريقيا، ونجدة لجعفر المسكين حتى لا يكون أقلية بعد الآن. ويا “جافا”. أسمع مني، دعك من العرب، ومن وجع الرأس القضايا العربية المفلسة. ما نفعك من قوم، وقد رخص الإنسان، اشتروا مجدهم بثمن حيوان. منذ متى وأنا أبحث عن زميل متذمر مثلك، لأقترح عليه أن نخصص معاشنا لتأسيس تنظيم إرهابي ما. الرجاء الاتصال بي في الغرفة المجاورة في العيادة. عاش السودان.. عاش السود عرباً كانوا أو أمريكان.. عاشت أفريقيا السوداء.. سوداء ان شاء الله.

جعفر عباس