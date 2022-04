ما أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان؟ وماذا يحدث لجسم الصائم عند تناولها؟

القهوة من أشهر المشروبات في العالم، فما أفضل وقت لشربها في رمضان؟ وماذا يحدث لجسم الصائم عند تناولها؟

نبدأ مع المكونات الغذائية التي يقدمها لنا كوب من القهوة (250 مليليترا) الخالية من السكر دون أية إضافات، وهي تقريبا:

السعرات الحرارية: سعرة واحدة

صوديوم: 6 مليغرامات

البروتين: 0.3 غرام

الكافيين: 100 مليغرام

العالم ينتج 10 ملايين طن من البن تساهم البرازيل وفيتنام وكولومبيا وإندونيسيا وإثيوبيا في إنتاج 75 بالمئة من إجمالي البن حول العالم. 20.01.2022

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على القهوة؟

شرب القهوة مباشرة على الإفطار ليست فكرة جيدة، ننصحك بعدم فعل ذلك؛ إذ يزيد الكافيين من إنتاج كمية الحمض في المعدة وقد يسبب حرقة أو اضطرابا فيها.

وفي وقت الإفطار أنت بحاجة لشرب الماء لتعويض جسمك عما فقده خلال الصيام، وبالمقابل فإن القهوة مدرة للبول ولن تساعدك في الترطيب.

أيضا إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة -مثل ارتجاع المريء أو القرحة- فعلى الأرجح أن القهوة مباشرة على الإفطار ستؤذيك. اسأل طبيبك هل من الجيد تناول الكافيين؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند شرب القهوة وقت السحور؟

القهوة مدرة للبول، وشربها في السحور قد يعني أنك ستفقد كمية كبيرة من الماء خلال التبول في ساعات الصباح؛ لذلك أيضا لا نوصيك بشربها وقت السحور.

ما أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان؟

الجواب عموما هو بعد الإفطار بساعتين بعد أن تكون تناولت إفطارا صحيا، وشربت كمية كافية من الماء، وأكلت التمر، وتناولت وجبتك؛ عندها يكون جسمك قد استعاد نشاطه، وتم تزويده بالسوائل.

بالمقابل لا ننصحك بشرب القهوة متأخرا في الليل، إذ قد تسبب لك الأرق وتعيق خلودك للنوم.

وتلك نصائح عامة لكل شخص طبيعة جسمه ووضعه الصحي، ولكن قد تكون معتادا على شرب القهوة، وقد تكون تشرب كمية كافية من السوائل تعوض ما تخسره بالتبول. في جميع الأحوال استشر الطبيب، خاصة إذا كنت تعاني من أي مرض حاد أو مزمن.

ما آثار القهوة على الصحة؟

عند شربها باعتدال وضمن نظام غذائي صحي؛ فإن القهوة مفيدة لصحتك.

ويعتبر شرب ما يصل إلى 400 ملليغرام من الكافيين آمنا، وهذا يعادل تقريبا حوالي 4 أكواب من القهوة، مع الإشارة إلى أن كمية الكافيين في المشروبات تختلف بشكل كبير.

فوائد القهوة عند شربها باعتدال على الصحة:

تنبيه الجهاز العصبي المركزي وتعزيز اليقظة وتقليل الشعور بالتعب.

الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام لديهم مخاطر أقل لتطوير مرض ألزهايمر والخرف.

تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما قد يساعد في جهودك لإنقاص الوزن، ولكن ضمن نظام غذائي صحي.

تقليل خطر السكري من النوع الثاني، إذ تقول مختصة التغذية روكسانا إحساني “يقل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 7% عند شرب فنجان واحد من القهوة يوميا. يجب على المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري أن يفكروا في إضافة فنجان من القهوة إلى روتينهم اليومي”. وذلك وفقا لتقرير للكاتبة إيميلي شيفر في مجلة “إيت ذيس نوت ذات” (Eat this Not that) الأميركية.

تزويد الجسم بالعديد من مضادات الأكسدة المفيدة للصحة.

تحسين أداء التمارين، إذ تقول إحساني “القهوة تحسن الأداء وتساعد على توليد الطاقة. من خلال تناول الكافيين قبل التمارين أو خلالها، قد يلاحظ الرياضيون تطورا في الأداء الجسدي والعقلي. وقد يلاحظ الرياضيون أيضا انخفاض الألم والشعور بالتعب أثناء التمرين، وانخفاض الإجهاد وتحسّن قدرة التحمل خلال التدريب عالي الكثافة، وأيضا زيادة القدرة على التركيز”.

القهوة التركية تنشر مذاقها في 144 بلدا القهوة التركية حاضرة في 144 بلدا من الولايات المتحدة إلى بيلاروسا وهولندا وصولا إلى روسيا. 08.12.2021

المشكلة ليست في القهوة

من جهتها تقول كاريسا غالواي مستشارة التغذية “لا تحتوي القهوة الكثير من السعرات الحرارية. المشكلة ليست في القهوة، ولكن ما تضعه فيها. فقط كن حذرا من إضافة السكر إليها، أو أي نوع من الإضافات التي تجعلها غير صحية”. وتضيف إحساني “اختر القهوة السوداء، أو القهوة مع القليل من الحليب قليل الدسم”.

ما آثار الإفراط في شرب القهوة؟

هلوسة

ارتباك

قيء

تشنجات

عدم انتظام ضربات القلب

الوفاة

تحدث الجرعات الزائدة من الكافيين عادة عن طريق استهلاك مشروبات الطاقة أو المكملات التي تحتوي على الكافيين، مثل حبوب الحمية التي تزعم أنها تخفض الوزن؛ ولذلك ابتعد عنها.

ختاما نشير إلى أنه ينتقل الكافيين في مجرى الدم ويعبر إلى المشيمة، ونظرا لأنه منبه يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب للجنين؛ يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين أيضا إلى تباطؤ نمو الجنين وزيادة خطر الإجهاض. في جميع الحالات على الحامل استشارة الطبيب لمعرفة الكمية المسموح لها شربها من الكافيين في القهوة والشاي والمشروبات الأخرى.

الجزيرة