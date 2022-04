بالفيديو.. رجل يدخل جينيس بعد قضاء 84 عاما يعمل في شركة واحدة

دخل رجل يبلغ من العمر 100 عام من مدينة بروسك بجنوب البرازيل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لعمله الأطول في نفس الشركة – 84 عامًا.

وفقا لموقع rte فعلى الرغم من إنجازاته غير العادية، فإن نصيحة والتر أورثمان لأولئك الذين يبحثون عن حياة مهنية طويلة ومرضية هي أمر روتيني بشكل مدهش – افعلوا ما تحبونه وابتعدوا عن الوجبات السريعة.

قال في وقت سابق من هذا الأسبوع: “عليك أن تحب العمل، لقد بدأت العمل بهذه الرغبة والروح القتالية، لا يمكنك القيام بأي عمل لتقول إنك تعمل، هذا لا يعمل، لن تكون قادرًا على تحمله.”

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، بدأ أورثمان العمل في أرض المصنع في شركة تُعرف الآن باسم RenauxView ، والتي تنتج الأقمشة.

بعد فترة وجيزة، انتقل إلى الإدارة، وأصبح في النهاية مدير مبيعات، وللحفاظ على قوته، فإنه يمارس تمارين التمدد يوميًا ويراقب نظامه الغذائي بجد.

قال: “أنا حقاً أتجنب الملح والسكر، تجنب الأشياء التي تؤذي أمعائك، أتجنب الكولا والمشروبات الغازية الأخرى، أنا أستهلك فقط الأشياء المفيدة، فهذا يساعد جسمى حقًا على أن يكون قويًا إلى الأبد.”

A 100-year-old man from the southern Brazilian city of Brusque has entered the Guinness World Record book for working the longest time in the same company – 84 years | More: https://t.co/UdSPflgrqy pic.twitter.com/KrKlmuxrDp

