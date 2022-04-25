الطاهر ساتي يكتب.. المُبادرون..!!





إليكم ……. االطاهر ساتي

:: الرجل من المبدعين الذين اعتادوا أن يخاطبوا الناس بكل ما هو (رائع وجميل)، ولذلك يبدو الممثل والسيناريست عوض شكسبير غريباً على الناس والإعلام حين يخرج إليهما غاضباً، كما يعكس حاله هذه الأيام.. لقد فاجأ عوض جماهير الدراما بإعلانه ملكية فكرة وتأليف مسلسل (سكة ضياع)، والذي يُعرض حالياً، وهو من تأليف وإخراج هيثم الأمين، وبطولة الفنان أحمد الجقر، وكوكبة من الشباب المبدع.. وقد نفوا حديث عوض، ولا يزال السجال مستمراً..!!

:: لا تعليق على ما هم فيه يتساجلون، لسنا قضاة.. ولقد أفردت (اليوم التالي) مساحات واسعة لهذا العمل الرائع بمهنية عالية، وحاورت المنتج والمخرج والبطل وآخرين حول فكرة المسلسل وأشياء أخرى.. ولكن في حوارهم مع بطل المسلسل أحمد الجقر، استوقفني السؤال: (هل واجه المسلسل انتقادات قبل العرض!!)، وهذا أقبح ما يحدث في الإعلام، وهو المسمى بالنقد الهدام، أي القائم على الجهل والسب واللعن والتجريح، وليس على التخصص والمعرفة والدراسة والرؤية والمعايير..!!

:: وما يتعرض له أحمد الجقر حالياً من بعض الفاشلين، تعرض له طه سليمان أيضاً في العام 2016، قبل وبعد عرض مسلسل (وتر حساس)، وهو من تأليف عوض شكسبير وإخراج أبوبكر الشيخ وبطولة طه سليمان.. والمسلسل يحكي عن شاب محب للموسيقى، يصارع العراقيل ويتخطى المتاعب في مجتمع تقليدي وأسرة محافظة، ثم ينجح، ويحول النجاح إلى أعمال الخير.. مع غياب النقد المهني، لم يجد (وتر حساس) من أنواع النقد غير الكيدي والتدميري، وكلاهما مبني على الجهل والحسد..!!

:: وأذكر أن الأخ ضياء الدين بلال كان قد حاور طه في برنامجه المتميّز والموؤود (فوق العادة)، وسأله عما يتعرض له من هجوم، فرد بذكاء وثقة: (هجومهم ليس مهماً، فالمهم أنا موجود في ذاكرتهم، وما ح يقدروا يتجاوزوني).. وأحمد الجقر أيضاً رد على سؤال الصحيفة – حول النقد قبل العرض – قائلاً: (لا أركز فيهم، أنا أعمل فقط، ولدي طموح أريد الوصول إليه).. نقد المسلسل شأن المتخصصين في علوم النقد، ولكن علينا دعم أحمد الجقر على الاجتهاد وروح المبادرة والثقة في النفس..!!

:: فالجهد المتواصل، وليس الذكاء أو القوة، هو مفتاح إطلاق قدراتنا الكامنة، أو كما قال تشرشل قبل قرون، ويُشير إلى المجتهدين في كل زمان، وفي كل قطاع.. ثم ليس هناك حدود للعقل يقف عندها، سوى تلك التي اقتنعنا بوجودها، أو كما قال نابليون قبل عهود، ويشير إلى عقول المبادرين دوماً.. ومن الحقائق الثابتة أنك تستطيع أن تنجح بأفضل طريقة عندما تساعد الآخرين على النجاح، قالها نابليون أيضاً، وكأنه يخاطب النقاد، ليساعدوا أبطال مسلسل (سكة ضياع) بالنقد البناء، ليقدموا المزيد..!!

صحيفة اليوم التالي