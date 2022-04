انتبهوا..«واتساب» يحذر ملياري مستخدم من خداع خطير

حذر تطبيق التواصل الفوري “واتساب” عدد مستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم من رسائل احتيالية، داعيا إلى حذفها فورا.

وأفاد موقع (wabetainfo)، الذي يتابع أخبار “واتساب”، بأن المحتالين يوهمون الضحايا بأنهم من الدعم الفني في التطبيق، وذلك في محاولة لسرقة معلوماتهم الخاصة.

ويستخدم المحتالون تطبيقات التواصل الفوري بشكل واسع في عمليات سرقة معلومات المستخدمين أو أموالهم نظرا لانتشارها الواسع، وفق سكاي نيوز عربية.

وتظهر صورة نشرها الموقع مقارنة بين معلومات حساب الدعم الفني الحقيقي في “واتساب”، وحساب الدعم الفني المزيف.

و قال موقع (wabetainfo، إن المحتالين يلجأون إلى استخدام صورة الحساب التي تتضمن شعار “واتساب” الذي يبدو رسميا وموثقا، إمعانا في التضليل، ولكن هناك وسيلة سهلة للتأكد من أن الحساب حقيقي أم لا، وهي علامة توثيق خضراء توجد أسفل صورة الحساب وليس في داخله، وهذه العلامة لا يستطيع المحتالون الحصول عليها. وفي حال وصول أي رسالة من حساب في داخل صورته علامة التوثيق، يجب حذف الرسالة القادمة منه فورا.

ووفق موقع (wabetainfo)، يسعى المحتالون إلى معرفة رقم المرور الخاص بالحساب المكون من 6 أرقام، حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحساب، أو أرقام الحسابات المصرفية للمستخدم لتجنب وقف الحساب.

ولا يطلب “واتساب” أبدا أي معلومات عن البطاقة الائتمانية للمستخدمين أو أي معلومات أخرى مثل رمز المرور من أجل خدمات على التطبيق، وإذا أراد أي شخص الحصول على هذه المعلومات فهذا يعني أنه يحاول خداعك.

صحيفة البيان