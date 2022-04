تسريبات من اجتماع داخلي تكشف مخاوف مسؤولي “تويتر” من ماسك

كشف تسريب من اجتماع لموظفين في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، يناقشون استحواذ إيلون موسك على المنصة، محاولة المديرين التنفيذيين التأقلم مع التغييرات القادمة.

ونشرت “بروجكت فيرتاس”، أول من أمس (الثلاثاء)، تسجيلاً صوتياً مسرباً لمديرين تنفيذيين، حسب “روسيا اليوم”.

ويظهر في التسجيل صوت ليزلي بيرلاند، مديرة التسويق في “تويتر”، وهي تقول: “أوضح إيلون علناً أن أحد الأسباب الرئيسية لشرائه المنصة كان سياسات الاعتدال لدينا والخلافات حول كيفية تعاملنا مع الصحة، وهذا يضع خدمة “تويتر” وكذلك أي شخص يهتم بالصحة على المنصة في موقف صعب للغاية”.

ويضم التسجيل الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة صوت الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال، الذي تولى المنصب من مؤسس الشركة جاك دورسي في ديسمبر.

وقال أغراوال: “أعتقد أن “تويتر” ينمو كخدمة، ويسمح لعدد أكبر من الأشخاص باستخدام المنتج والحصول على تجربة أفضل لأننا قادرون على جعل المحادثة على المنصة آمنة، لأننا أنشأنا أدوات وعمليات للأشخاص ليكونوا قادرين على الشعور بالأمان والتحكم في تجاربهم. وأعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لمواصلة تحسين ذلك. وهذا يعني أحياناً المزيد من الاعتدال المدروس. ويعني جعل الأمور أبسط. ويعني ذلك في بعض الأحيان تغيير حوافز المنتج لتكون قادراً على حل المشكلات من خلال المنتجات في بعض الأحيان، بدلاً من السياسات”.

وأعلن موقع “تويتر” يوم الاثنين أنه سيقبل صفقة شراء موسك للمنصة، البالغة 44 مليار دولار. وتعهد مؤسس “سبيس إكس” و”تسلا” بجعل المنصة خاصة وإعادتها إلى جذورها التي تتمتع بحرية التعبير.

وكتب موسك على تويتر “أنا ضد الرقابة التي تتجاوز القانون بكثير. إذا كان الناس يريدون قدراً أقل من حرية التعبير، فسيطلبون من الحكومة إصدار قوانين لهذا الغرض”.

