رؤيا أمين:🔥ماذا تفعل إذا الخرطوم ولعت ونورت؟





🔥#ماذا_تفعل_إذا_الخرطوم_ولعت_ونورت⏳🌚⁉️🔥

إذا – لا سمح الله – نجح المتأمرون والخونة من أبناء الوطن وبعض من الخونة ممن خذلوا المشروع الإسلامي الحقيقي والرأسمالية المصلحجية في تفجير الأوضاع في العاصمة وأصبحت هناك عمليات عسكرية فيجب على المواطنين الأتي 🌚🌚💔:

إذا كنت #عسكرياً سابقاً حتى لو كنت مفصولاً ظلماً ..

من حكومة الإنقاذ أو الحالية أو من #هيئة_العمليات_بالجهاز سابقاً إترك ذلك جانباً 🙂✋

وتوجه إلى وحدتك السابقة متى طلب منك أو لم يطلب منك ذلك ..

أو إذا كنت 💚#مجاهداً_صادقاً💚 سابقاً .. أترك الخلافات جانباً خليك جاهز متى ما استدعى التدخل لحماية المواطنين .

لأن القضية أكبر من الأنظمة الحاكمة وأنت أكبر من أن تساند أعداء الوطن حتى لو كنت مظلوماً أو مختلف ☺️.

💜 بالنسبة لعامة المواطنين 💜 :

✅ إبتعد عن المناطق العسكرية والمناطق التي فيها أي عمليات عسكرية .

✅ لا تحاول التدخل في أي عمل عسكري ولا تقترب من أي آلية عسكرية .

✅ إلتزم بالبقاء في بيتك ولا تحاول الخروج ( لتتفرج أو تصور توثق الحاصل ) على ما يحدث لأنك قد تقتل .

✅ لا تدخل إلى بيتك أي شخص حتى لو كان مقيماً في الحي وحسن السيرة .

✅ لا ترد على طارق حتى تعرف من هو وتتأكد أنه وحده .

✅ إذا خرجت من بيتك فلا تجب على أي سؤال حتى لو كان سؤالاً عادياً (بيت فلان وين الفرن وين الدكان فاتح) ولا تتبرع بمعلومة لأي شخص .

✅ لا تلمس أي شيء تجده في الشارع (كرتونة كيس جهاز راديو علبة معلبات موبايل شنطة محفظة رملة مكومة حجر اي شي غيره ) .

✅ لا تهتم بالأخبار والشائعات ولا تستجب لأي طلب أو نداء أو توجيه حتى لو كان بأسم أجهزة الدولة ما لم يكن صادراً عبر تلفزيون وإذاعة الحكومة .

✅ لا تخرج من من بيتك إلا للضرورة القصوى وسارع بالعودة .

✅ أنشر داخل بيتك الطمأنينة والأمل ولا تظهر الإنزعاج حتى لو كنت منزعجاً وساعد بالدعاء والتقرب لله .

💛 منشور من باب الحيطة والحذر ليس إلا 😅💛

☘️ نسأل الله أن يجنب بلادنا الفتن ماظهر منها ومابطن ويحفظ كيانه وأهله جميعاً يارب العالمين 🤲 ☘️ .

رؤيا أمين

✍🏼#عجوز_عشرينية🦉🧠

نقلا عن صحيفة كوش نيوز