فيديو: القيادى بالحزب الشيوعى صديق يوسف يعترف بفشل قوي الحرية والتغيير في الحكم





القيادى بالحزب الشيوعى

صديق يوسف يعترف بفشل قوي الحرية والتغيير في الحكم :- غلاء المعيشة والتدهور الإقتصادي الذي حدث خلال السنتين لا يحتاج لدليل.



فشل الانتقالية تسبب فيه المدنيين وليس العساكر

الفشل كل الفشل بسبب المدنيين اصحاب الاغلبية الكاسحة وليس من العسكر

اتحدى الحرية والتغيير أن تأتى بدليل واحد أن الجيش رفض مقترحا اتفقنا عليه قدمته اللجان التى كونتها الحرية والتغيير

الفشل كل الفشل بسبب عدم تبنى الحرية والتغيير لما قدم لها من مقترحات …..

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