مش تقاسم السلطة ده معناه (غلطان المرحوم)…وعفا الله عما سلف؟





ساكتين ليه ؟!

بجد ساكتين ليه؟..

فقد توقعت سماع دوي شتائم يتضاءل إزاءه ما يسمعه الأوكران هذه الأيام..

مش جماعتكم قعدوا مع الأرادلة؟..

وقعدوا مع البراطمة؟….والهجاججنة؟….وكل رموز اعتصام الموز؟..

ومش الهدف من القعدة دي التوصل لاتفاق؟..

ومش الاتفاق ده الهدف منه أن يُفضي إلى قعدة تانية مع البراهنة والدقاللة؟..

يعني مع البوت؟…ومع لاعقي البوت؟..

ومش الهدف من القعدة التانية دي تقاسم السلطة؟..

ومش تقاسم السلطة ده معناه (غلطان المرحوم)…وعفا الله عما سلف؟..

مش كده؟…ولاّ (الغلطان) أنا؟..

طيب ساكتين ليه وأنتم تملكون ذخيرة من لغة الشتائم تُحسدون عليها؟..

أمركم غريب – وعجيب – والله..

ساكتين لييييه ؟!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه