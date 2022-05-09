تبيان: الكل بقى يقول أحي أحي أريتنا كان رضينا بي نصيحة عبد الحي!!





الكهرباء قاطعه البسكتني شنووو؟؟

تقوم من النوم تلقى سموم وسخانه تلحم زي التقول البلد دي واقعه في منقد وحولينا ست شاي بتهبب فيها عشان تولع زياده!! تطلع الشارع تلقى وسخ في كل حته حتى حولين المساجد وبواباتها بقت شكلها مقرف تعاين في وجوه الناس تلقى كل زول صاري وشواا وشغال يحسب فيها ويتكلم براهو العربات الملاكي كلها شغاله ترحال من البرادو للأتوز في رساله واضحه إنو الكل بقى يقول أحي أحي أريتنا كان رضينا بي نصيحة عبد الحي!!

زمان كان الشارع ملاااان ناس ماشين وجايين الخرطوم مليانه شعب بشوش تركب المواصلات تدفع للبتعرفوا والمابتعرفوا تقيف في الشارع يقيفوا ليك ألف نفر عشان يغرفوك محل ما إنت ماشي لدرجة إنك ممكن تتعزز وتختار عربية الملح ع مزاجك!! بقى في حزن ووجع وقهر وتعب وتشنج ومناظر شاااحبه وكراهيه بائنه وقرف طقى على حد الطرف!!

حاول اسأل أي زول ومن طرف وقوليهوا البلد دي كيف معاك حيقوليك بلد ك**!! وفوق لي دا كلووو في ناس مشت دفعت 200دولار عشان تحضر حفله للفنانه بلقيس!! يعرضوا في الأزياء وهِن جايات عريانات من تحت( لابسات عبايات من فوق) !!

بمناسبة القهره دي اتذكرت موقف حصل لي هسع في موقف الميناء البري(تحت راكوبه ست الشاي ) لقيت زول كبير وضهروا محني من التعب وجاي من السفر عندوا مواعيد في مستشفى القلب ماعندوا مكان يبيت فيهو لي بكره ولاعندوا حق المواصلات البيوصلوا المستشفى!! بالله عليكم دي حالة بلد دي!!يعيشوا فيها ناس يدفعوا مبالغ زي دي عشان عرض أزياء الله يطلع زيكن واحده واحده!!

القحاطي الصيص حيجي ناطي ويقولي دي إفرازات الإنقلاب حقوليك يقلبك الزول الدخل حنان حسن ورا الستاره(في بوتيك بحري) وخلاها تعيير لينا في صفحتها زي الحماره!!

هسع الكهرباء قاطعه

نحن كشعب سوداني الآن الآن قاعدين في نار جهنم بنتعزب لكن الناس ما حاسه!!

تبيان توفيق