حنان: ممكن ادفع الف دولار في حاجة تافهة طالما هتبسطني وتسعدني!





اليومين الفاتو م تابعت التايملاين لكن بلغني انو بعض الناس العميقين ردمونا ردما شديد وشالو صورونا عملوها ميمات وضحك😄

فرق طبعا من زول يضحك مبسوط وزول يضحك على زول مبسوط 💅

مغيوظين عشان مشينا عرض زينب خندقاوي😍 ؟

واستمتعنا وبهرجنا الدنيا ف حفلة بلقيس😘؟

ليه بتنظروا ف خيارات الناس!.

وليه وحال البلد والثورة..الدنيا ثورة ااي لكن هل نوقف حياتنا؟؟

والبنعملوا انت ذاتك والله م بتقدر عليهو ولا اظن تقدر حتى على ربعوا..اي دا واجبنا وعيب الناس تتكلم كدا..لكن الوصاية والمزايدة ف شنو؟🙄

وليه بتحددوا للناس يعيشوا حياتهم كيف!

ادفع مليون ولا 200 دولار!

ماف زول بقرر لزول يصرف قروشو وين وكيف !

ومساعدة الناس المحتاجة بنعرف زمانا ومكانا..

م حننتظر من حضرتك تنويه!

عن نفسي ولنفسي م ببخل ..بدلعها وبهشتكها وممكن ادفع الف دولار ف حاجة تافهة طالما هتبسطني وتسعدني!

ف زول دافع لي؟؟

المهم

نحن نعيش حياتنا وننبسط..

وانت تفوروا وتدفقوا وتملوا وشوشكم تجاعيد وترفعوا ضغطكم ساي 💅

ومن راقب الناس مات هما🙂

حقنا وبي حقنننا والناس مالا متضايقة😪

حنان حسن