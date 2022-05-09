حنان: ممكن ادفع الف دولار في حاجة تافهة طالما هتبسطني وتسعدني!
اليومين الفاتو م تابعت التايملاين لكن بلغني انو بعض الناس العميقين ردمونا ردما شديد وشالو صورونا عملوها ميمات وضحك😄
فرق طبعا من زول يضحك مبسوط وزول يضحك على زول مبسوط 💅
مغيوظين عشان مشينا عرض زينب خندقاوي😍 ؟
واستمتعنا وبهرجنا الدنيا ف حفلة بلقيس😘؟
ليه بتنظروا ف خيارات الناس!.
وليه وحال البلد والثورة..الدنيا ثورة ااي لكن هل نوقف حياتنا؟؟
والبنعملوا انت ذاتك والله م بتقدر عليهو ولا اظن تقدر حتى على ربعوا..اي دا واجبنا وعيب الناس تتكلم كدا..لكن الوصاية والمزايدة ف شنو؟🙄
وليه بتحددوا للناس يعيشوا حياتهم كيف!
ادفع مليون ولا 200 دولار!
ماف زول بقرر لزول يصرف قروشو وين وكيف !
ومساعدة الناس المحتاجة بنعرف زمانا ومكانا..
م حننتظر من حضرتك تنويه!
عن نفسي ولنفسي م ببخل ..بدلعها وبهشتكها وممكن ادفع الف دولار ف حاجة تافهة طالما هتبسطني وتسعدني!
ف زول دافع لي؟؟
المهم
نحن نعيش حياتنا وننبسط..
وانت تفوروا وتدفقوا وتملوا وشوشكم تجاعيد وترفعوا ضغطكم ساي 💅
ومن راقب الناس مات هما🙂
حقنا وبي حقنننا والناس مالا متضايقة😪
حنان حسن