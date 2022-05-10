تبيان توفيق: قحط رجعت ثكناتُها وحميدتي نائب أول لرئيس جمهوريه السودان !!





التجربه حقت السنتين دي حتكون محفوره في مخيخ الشاب السوداني (التسعيني والألفيني) لأنها تجربه حديثه بالنسبه ليهوا لأنوا مامًره بي تجربه مماثله قبل اليوم!! حنتفق ع إنو أحزاب قحط (البعث الناصري/ الجمهوري /الشيوعي/ السنابل/ اللمه) مجتمعين أخدوا (فرصه) عمرهم ماكانوا بيحلموا بيها ولا من طموحاتهم ولا من مخططاتهم المعلومه وغير المعلومه بأنهم يصلوا مرحلة إنهم يلقوا زول يخطط بيهم ويستحدمهم ويسقط (أعتى الأنظمه السياسيه) ع مر تاريخ السودان!! ويكونوا هُم بديل لعهد دولة (القبضه الحديديه)!! قحط تعاملت مع الفرصه بكل غرور وكل طفوليه وعدم إدراك وفهم لماهيه الدوله وتركيبة المجتمع السوداني فتسرعت في كشف معالم مشروعها العلماني النيوليبرالي قبل أن تتمكن من حفظ عدد (شوارع الخرطوم وأسطوباتِها وعدد قُراها وفِرقانِها!! قحط بادرت بالسوء قبل أن تتسيد المنصات بالحِنكه والدهاء السياسي فأنزلت غضبها ع الكل وفتحت نيرانها ع الصديق قبل العدو فإعتدت ع المؤسسات الحكومية والخاصة فخصصت الفساد لفئة دون فئه فعاثت في ذلك ونسيت بأن التمكين يحتاج إلى أن تهدأ وتستكين وتغافلت ولم تكن حصيفة مثل النائب الأول لتدارك السكين المسنونه!!

قحط رجعت ثكناتُها وحميدتي نائب أول لرئيس جمهوريه السودان!!

أيُ بؤس هذا أيها الكفاءات السياسية!!

تبيان توفيق ❤️