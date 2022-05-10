منى أبوزيد تكتب : شرائط ملونة من الحمق..!





“أكاد أرى وراء كل زواج بلا حب حباً بلا زواج”.. لورد بايرون..!

أجمل اعتراف رجالي بتهافت منطق آدم المثقف أمام فتنة حواء أورده الممثل الكوميدي الأشهر تشارلي شابلن – في كتاب مذكراته – عن حكاية طريقة اختيار زوجته السابقة، عندما ذهب يوماً إلى الشاليه الخاص بأحد أصدقائه وتعرّف هناك على شابة جميلة كانت ممثلة مبتدئة، جاءت في ذلك اليوم بصحبة صديق لها لكنهما تشاجرا فأعرضتْ عنه ثم طلبت من شابلن أن يقلّها في طريق عودته، فأوصلها ثم عاد إلى بيته، ليفاجئه صوتها على الهاتف وهي تدعوه على العشاء، فما تغيّر انطباعه الأوّل عن تلك الدمية الجميلة الطائشة..!

ثم نسي أمر الفتاة تماماً إلى أن جاء يوم أخبره فيه سكرتيره أن الفتاة كانت على الهاتف تسأل عنه، وكاد أن يتجاهل أمرها من جديد لولا أن أدلى سكرتيره يومها بمُلاحظة عن الفتاة قلبت لعزوفه ظهر المجن “أخبرني السائق أنك حين غادرت الشاليه منذ أيام، كانت معك أجمل فتاة رآها في حياته” هنا وهنا فقط، انتعش غرور شابلن فكان ما كان..!

وعن هذا يقول “كانت تلك هي بداية قصة فاشلة، كان الزواج فيها بالنسبة إليها مُغامرة مُثيرة مثل الفوز في مُسابقة الجمال، أما أنا فلم أستطع أبداً أن أنفذ إلى عقلها الجميل المُوشّى بشرائط مُلوّنة من الحمق” وهكذا انتهت حكاية زواج ما كان له أن يكون لولا مُلاحظة عابرة عن جمال مرافقته، أيقظت فيه الرغبة في امتلاكها، ففعل..!

وهكذا دوماً حال الرجل المثقف، متطلِّب عاطفياً، وحائر أبداً في اختيار الشريكة المُلائمة التي تملأ روحه وقلبه، وتسرُّ عينَه بينما تقنِعُ وترضِي عقلَه، فذلك عنده أمرٌ جَلَل يتطلَّب مُوازنةً مُرهِقةً بين توقعاته النمطية وأفكاره الحداثية المنفلتة من عقال السائد الموروث..!

لاحظ معي كيف تخلَّى شابلن – الأديب والمفكر الذي ضلّ طريقه إلى خشبة المسرح – في تلك اللحظة عن وعي المثقف ثم دخل غابة الزواج عارياً عن كل ثقافته الجامحة وأفكاره الرصينة ورؤيته المتكاملة لوعي المرأة باعتباره ركناً من أركان وجودها نفسه، ناهيك عن حضورها في عالم المثقف، فكان بذلك كزميل صِنعته الكاتب المسرحي العظيم آرثر ميللر الذي تجاوز طورانية الوعي المتقدم إلى مدارج الفكر المستنير الذي يؤسس للريادة ويمسك المجتمع من كتفيه ويهزه هزاً، لكنه ما أن فكر بالزواج حتى اختار مارلين مونرو، رمز الإثارة الساذجة، أو السذاجة المُثيرة..!

هكذا كانت هزيمة فكر هذين المثقفين الفذّين أمام سطوة الفتنة الأنثوية الساذجة ومثلهما كُثُرٌ. حيث الرجل المثقف الذي يعشق المرأة الذكية الواعية، ولكن ما أن يقف أمام امتحان الزواج حتى يستشرف معارك الندية فيؤثر السلامة ثم يهرع – راضياً مرضياً – إلى إحدى الجميلات ذوات العقول الموشيَّة بالشرائط الملونة إيّاها..!

صحيفة الصيحة