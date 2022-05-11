محمد نور: موقف طريف حدث لى اليوم 😅





موقف طريف حدث لى اليوم 😅

مشيت البنك عشان أصرف مبلغ والواحد طالع من العيد طبعا مسخن شوية 🤣

المهم لابس ليك الجلابية والعمة وشايل العصاية ودفترى بتاع الشيكات ، ودخلت البنك عادى ووصلت شباك الصراف

لحدى هنا الموضوع عادي ، الصراف كانت بنت ظريفة كده سلمت عليها واديتها الشيك ، لكن فجأة جات موظفة تانية وقفت جمبها وبقت تتكلم معاها بصوت واطي

شوية كده ولقيت 3 موظفات واقفين وراي واحدة منهم قالت لي انت مش بتاع الفيسبوك بتاع رؤية البرهان 🤣🤣🤣

قمت ضحكت وقلت ليهم اي ده انا زاتي ، قامت البنت الفي شباك الصرف قالت لي بركاتك يا الشيخ دعواتك لينا 🤣🤣

يازول طوالي رفعت يدي وبديت أدعي ، ربنا يعرس ليكم وييسر أمركم ويوفقكم وشويتين كده لقيت بنات البنك كلهم رافعين يدينهم بقولوا آمييين ☺️🤲

المهم بعد ونسه وحديث طويل جاء مدير الفرع سلم علي واستلمت قروشي جديدة كرت 💵 طلعت لقيت الشاب الحارس بتاع البنك سلم علي ومشي معاي لحدي ماركبت عربيتي وقام وقف الشارع كله 😀😀 لحدى مامشيت ☺️☺️

أجمل أحساس كان المحبة الحقيقية الشفتها في عيون الناس ، حاجة كدة لا تقدر بثمن ، اسأل الله أن يسعد الجميع ويفرج الهموم والكروب ويلطف فأنه اللطيف الكريم 🤲

محمد نور السمؤال