محمد نور: موقف طريف حدث لى اليوم 😅
موقف طريف حدث لى اليوم 😅
مشيت البنك عشان أصرف مبلغ والواحد طالع من العيد طبعا مسخن شوية 🤣
المهم لابس ليك الجلابية والعمة وشايل العصاية ودفترى بتاع الشيكات ، ودخلت البنك عادى ووصلت شباك الصراف
لحدى هنا الموضوع عادي ، الصراف كانت بنت ظريفة كده سلمت عليها واديتها الشيك ، لكن فجأة جات موظفة تانية وقفت جمبها وبقت تتكلم معاها بصوت واطي
شوية كده ولقيت 3 موظفات واقفين وراي واحدة منهم قالت لي انت مش بتاع الفيسبوك بتاع رؤية البرهان 🤣🤣🤣
قمت ضحكت وقلت ليهم اي ده انا زاتي ، قامت البنت الفي شباك الصرف قالت لي بركاتك يا الشيخ دعواتك لينا 🤣🤣
يازول طوالي رفعت يدي وبديت أدعي ، ربنا يعرس ليكم وييسر أمركم ويوفقكم وشويتين كده لقيت بنات البنك كلهم رافعين يدينهم بقولوا آمييين ☺️🤲
المهم بعد ونسه وحديث طويل جاء مدير الفرع سلم علي واستلمت قروشي جديدة كرت 💵 طلعت لقيت الشاب الحارس بتاع البنك سلم علي ومشي معاي لحدي ماركبت عربيتي وقام وقف الشارع كله 😀😀 لحدى مامشيت ☺️☺️
أجمل أحساس كان المحبة الحقيقية الشفتها في عيون الناس ، حاجة كدة لا تقدر بثمن ، اسأل الله أن يسعد الجميع ويفرج الهموم والكروب ويلطف فأنه اللطيف الكريم 🤲
محمد نور السمؤال