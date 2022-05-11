



طريقة اختيار النساء للمشاركة في الحوار السياسي تبع الآلية الثلاثية المرتقب في الأيام الجاية دا السايقو (فولكر) مع الشيوعين ونفرات القحاتة ما بمثلنا نحن كنساء السودان ….

ببساطة شديدة نساء السودان ما ياهم الشيوعيات وبنات الاحزاب الميتة المؤتمر والبعث والفيمنست بنات نمرة 2 ؟؟

وديل ما بحددوا مصيرنا بالمناسبة ولا نحن فوضناهم بالتحدث نيابة عننا !!!

نساء السودان بتمثلهم حرائر جبال النوبة وعزة الشرق وفاطمة السمحة من الجزيرة وأم بلينة من النيل الابيض والميرم من دارفور وام شلوخ من الشمال وكلتوم كردفان وهكذا !!!

عليه يافولكر حوارك فاشل من كل الاتجاهات مالم يتم تمثيل المراة بصورة مرضية لكل نساء السودان …

هم القحاتة وبناتهم ديل منو تاني بستآمنهم يحكموا

حكموا السودان سنتين ماقدروا يحافظوا علي حكمهم زي الرجال راجعييين في المغيرب بحوار طامعين يحكموا تاني مالهم !!!

المهم فرتقة الحوار من هسي جاهزة وتنقد الرهيفة

والله الإ تعملوا في ناطحات السحاب 😌

#طرد #فولكر

عائشة الماجدي