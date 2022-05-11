



الجزيرة أكثر قناة في العالم لا تهتم لحياة مراسليها..

هؤلاء الاعراب، السبق الصحفي عندهم مقدم علي حياة البشر، حياة موظفيهم.. اليوم قتلت شيرين ابو عاقلة في مخين جنين وقبلها لقى عدد من صحافيي القناة حتفهم في ظروف مماثلة..

وعندما بكى المذيع علي الهواءحزنا علي زميله طارق الذي قتل برصاص الامريكان في العراق لقنه احد المتنفذين في القناة درسا في الاخلاق وكيف ان المذيع يجب ان لا يبكي على الهواء.

في حرب روسيا واوكرانيا أتوا بعبد العظيم محمد “الصحافي الذي نقل معركة الفلوجة” ووضعوه في خطوط المواجهة بين الجيشين الروسي والاوكراني في ايرين وبوتشا مستغلين حماقة واندفاع عبد العظيم.. ايقنت حينها ان الجزيرة تدفع بعبد العظيم محمد لكي يقتل..

هذا نوع من الانحطاط الاخلاقي غير مسبوق

Mahmoud Maysara Elsarraj