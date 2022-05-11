رؤيا أمين: “تسجيل صوتي” رسالة للبنات للشباب لأولياء الأمر.. ورقة في اليد ولا واقي (..) في الشنطة✋





🔥🔴 #رسالة_للبنات_للشباب_لأولياء_الأمر 🔴🔥

🖤 ورقة في اليد ولا واقي ذكري في الشنطة✋🖤

🍁بالنسبة للناس العملت فوتوشوب للورقة وقالت انها عايزة شغل وهي في الحقيقة قالت عايزة عريس ..أنتو ناس معقدين جداً ومتخلفين ورجعيين جداً الشغل ماماشي يسد لها خانه الزوج الشغل ماماشي ينجب لها ذرية صالحة الشغل ماماشي يدوم لها ولا ماشي يبقى لها ابن صالح يدعو لها بعد الممات ! .. ما أي واحده عاوزه تتزوج معناها مفلسه وعايزة قروش يا أغبياء .



🍁بالنسبة للبنات التنمروا عليها .. أفضل هي طلبت العفاف والسترة حتى ولو طريقتها محرجة لكن أفضل من غيرها من شقة لي شقة ومن بيت لي بيت ومن عربية لي عربية زي جراد الحصاد 😏😏..اخير هي ولا أنتي القاعده تشحدي العرس وتترقدي في تعليقات الشباب فرقت بس مرقة الشارع دي ما الفيسبوك ده زاتو زي الشارع وواحد 😒😒.

🍁مجتمع مريض معاق فكرياً ونفسياً وعقلياً 😑 .

🌳 قال رسول الله صل الله عليه وسلم 🌳 :

💜 إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها 💜 .

💜 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 💜 .

💜 ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله 💜 .

💜 أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء …💜 .

💜 إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة 💜 .

💜 ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة 💜 .

🍂 في الختام 🍂

أعينوا أبنائكم وبناتكم ولا تكونوا لهم عقبة تتبعها ندامة وحسرة ..أوصيكم بهم خيراً

💛الله الله في أبنائكم وبناتكم💛

💙الله الله في أخواتكم وأخوانكم💙

رؤيا أمين

✍🏼#عجوز_عشرينية🦉🧠