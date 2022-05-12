تبيان توفيق: سلطة تأسيس الشغب





#سلطة_تأسيس_الشغب

الناس تحمد الله ألف مره وتًنضًم لمبادرة الإستغفار المطروحه!! كونوا مشروع البعث والسنابل والشيوعين يتبدد وينهار نُص النهار فدي تستحق الحمد!! كونو مشروع العلمانيه يتهاوى ويتقهقر وينزوي ويختفي ويتغزم في حدود شارع باشدار وموقف جاكسون!! فدي تستحق الحمد!! كونوا الشعب دا رجع بيتوا فتح الشاشات والتلفونات وبقى يسمع أخبار مواكب العلمانيين والسودان الجديد من قناة واحده بس فدي تستحق الحمد!! كونوا تفتح الفيس وتلقى كوم الأحزاب السياسية الكان بيظهر في بدايات ٢٠١٨م في ميدان أبو جنزير هُم نفسهم الدلاقين اللافين اللآن فدي تستحق الحمد!! كونوا ترجع البيت وتلقى شباب الحِي في التمرين ومامشاركين في مواكب الضياع والصُياع والفقد التربوي فدي تستحق الحمد!! كونوا تخش السوق وتلقى الشعب كلوا شغال يبيع ويشتري وضجيج وحركه بدون مواكب شماسه ومنبوزين يعكروا الجو فدي تستحق الحمد!!

كونوا يكون الليله الخميس ووجدي صالح يمشي النيابه عشان يستكملوا معاو التحري في قضايا السرقه والنهب والإبتذاز وماخُفي أعظم بدل مايمشي مؤتمر حُقنة البنج فدي حاجه تستحق الحمد والشكر والثناء!!

كونوا تنوم وتقوم مايظهر ليك مناع المنقولي والغوغائي عروه في لايف فدي حاجه تستحق الحمد!!

كونك تحوم الخرطوم كلها وماتلقى حيطه مكتوب فيها شكرا حمدوك فدي حاجه تستحق الحمد!! كونك تفتح التلفزيون القومي وماتجيك صوره حجوج ودعدوش وخالد بي سفه والفكي بي سجاره فدي حاجه تستحق الحمد!!

النِعًم كتييييييره لكن نحن ماقاعدين نتمعن ونتأمل ونتدبر،، 😂

تبيان توفيق ❤️