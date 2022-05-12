تبيان: عرمنة في بحري.. وكجر في الخرطوم





مرًقًت من البيت من الخرطوم (الرياض) إلى بحري (الصافيه) حيث عمتي الجميله!! لي زمن منها اليوم نويت أزورها واتفقد أحوالها،، لابسه بنطلون جنز وعبايه وجزمه اسبورت ونظاره شمسيه وطاقيه كاب وفوق ليها كمامه تلفوني في جيب البنطلون الخلفي(لأني خايفه من الجُما جالي)

وأثناء ما أنا ماشه التلفون ضرب رفعت العبايه بالجمبه عشان أطلع التلفون وأرد!! أسمع ليك صوت قوي بي جمبي (تًوووو) عربيه ضربت عربيه!!! نزلت العبايه وخليت التلفون من شدة الهجمه ويااساتر ياااساتر كالعاده قربت مع الناس عشان اتشمر واشوف الحاصل!!

بتاع العربيه الكلك أشر علي وقالي دا كلوا منك إنتي إنتي السبب!! طبعا إحترت جدا جدا،، صحبوا المعاو قالي صراحه يا أختنا انتي لو مشيتي بدون عبايه وبي بنطلونك دا بتقلبي ليك عربيه عديل خلي طقيش زي حقنا دا،، أنا حكيت الحته دي كرساله للناس السايقه عربات ومواتر بإنهم يخلوا بالهم في السواقه ويركزوا في الدركسون،، ويمنعوا البحلقه الزايده عشان الإسبيرات والورشات مولعه نار،، سمكر عيونك قبل تسمكر عربيتك،،

الكجر شدة ما سعران مشى للمتظاهرين في باشدار وشتت ليك أفكارهم،،

الليله الشيوعيين حيشوفوا بلوله،،

شعب عرمان،،

تبيان توفيق ❤️