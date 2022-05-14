ياريت النيابة تفتح إستفساراتها حول القومة للسودان وجنيه حمدوك





نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة تخاطب وكيل وزارة الصحة الإتحاديه عن أموال الدعم الكانت بتجي السودان من الأمم المتحدة في زمن كورونا،، كلنا بنتذكر الدعم المالي والدعم العيني الكان بيخش السودان في زمن حكومة أكرم وزير الصحه!! وأكيد متذكرين سؤالنا المستمر عن من إستلم هذه الأموال؟؟ وأين صُرِفت؟؟ وماهي بنود الصرف؟؟

الخطاب دا مهم مهم مهم جداً جدا لأنوا المبالغ الماليه دي ما إتوجهت نحوا الصحه ونحو مكافحة كورونا وكلنا شاهدين على الموت الكان بيحصل بالجُمله وكمية الإهمال وعدم الإهتمام بالمرضى منو فينا مافقد عزيز أيام كورونا منو الماكان بيقيف بي المريض جوه العربيه وبياخد( بخه) أكسجين،،

ياريت وزارة الصحه ترد بالمستند وتفند القروش دي دولار دولار وبالأخص إنها اتصرفت في زمن الشفافية الثوريه زي ماكل الناس كانت بتتكلم في الزمن داك،،

ياريت النيابه تفتح إستفساراتها حول القومه للسودان وجنيه حمدوك

نحن عايزين نعرف المليارات الطلعت من ميزانيات الجامعات الكبيره السودان والنيلين والخرطوم والجزيره وبحري والبحر الأحمر تحت بند القومه للسودان مشت وييين؟ وتحويلات أبناء البلد لدعم مشروع جنيه حمدوك مشت وين؟؟ انا عندي قناعه بإنو النهب الحصل في الفتره الفاتت دي خلال ثلاثين سنه ماحصل وياريت نلقى إجابات حاسمه ومُدًعمه بالخطابات والفواتير وتمليكها للرأي العام لانو، من حقنا نعرف مادار وماسيدور داخل أضابير وأعشاش لصوص الإنتقاليه الكانت تحت يد أحزاب الخراب الأربعه وتجمع الوهمييين ولصوص لجنة إزالة التمكين المُنحله المُباده بإسناد قرارات تصحيح المسار

✍️ تبيان توفيق 🌹

