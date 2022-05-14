يا أهل السودان انتبهوا.. اي بلد رسلوا ليها مبعوث اممي معناها عايزين يحطموها





ياجماعة بإختصار

١_ اي بلد رسلوا ليها مبعوث اممي معناها عايزين يحطموها ثم يتقاسمون مواردها وتبعية جغرافيتها .. و غييروا صبغة مجتمعها ..

٢_ اي مبعوث اممي لاي بلد شرق اوسطي مهمته هي الاشراف علي تفتيت هذه الدولة بواجهات النوايا الحسنة زي ( الديمقىاطية / حقوق الانسان / التفاوص / الحوار/….) و عليه الاشراف و مساعدة محور و تيار العملاء من ابناء هذه البلد .

٣_ العملاء نوعين الاول وهم المغفلين الذين يظنون في الخواحات الظن الحسن النوع الثاني عملاء عن علم .

….إنتهي …

*متداول