



خلونا نختلف في السياسه ونتعامل زي مايحلو لينا وماعيب الإختلاف ولاعيب التباين حول الرؤى والأفكار ماعيب إنو نتظاهر ونحتج ونهتف ونناهض ياها السياسه كده وطريقا معروف!!

العيب إنو مانفرز بين معارضة الوطن ومعارضة النظام العيب إنو يكون عندنا مالايقل عن مئة وزياده من الأحزاب السياسية المدنيه غير الحركات المسلحه ونعجز عن إظهار الولاء للوطن وحب الأرض العيب إنو الناس ساكته على منظر #الأوساخ وتراكم النفايات في الطرقات العامه ومداخل الأسواق العيب إنو مايكون في جُهد شعبي قومي (خالص للوطن لأنو دي بلدنا) والله لو السياسين ديل فيهم خير وعندهم هم للوطن دا والله يختلفوا من الألف للياء ويتلاقوا في المبادرات البتمس الوطن!!

امش أقرب شارع عام وعاين بي عيونك شوف الوضع بقى كيف أمشي شارع المطار الكان من أعظم الشوارع وأجملها وأحلاها وازينها وأكثرها رونقاََ وجمالا شارع السودان ومدخل الأجانب والمسؤولين والبعثات والوافدين شارع المطار مكان الفخفخه والتنفُس بقى من أسوأ الشوارع وأوشخها أنترلوك مقلع و صيف مخلع واوساخ متراكمه وتراب كيمان كيمان وغبار وفوق لي دا كلوا مُضلم لي كده ياخ لي وعشان شنو ولي شنوا نوصل البلد مرحله زي دي والله مناظر تبكي وتألم وتوجع وتخلي الواحد يبكي ليك نهار!! الشعب دا محتاج لجهات مجتمعيه طوعيه سياسيه قوميه تعمل ليهو ريفرنش عشان يتفاعل مع البلد دي ويدنقِر يرفع أذى من الطريق ماتخلوا المجتمع كده حركوهوا بثوا روح الوطن وروح التفاعل الإيجابي قودوا الشعب بمبادرات من أجل البد دي وبس ما من أجل سياسه ولاشي من أجل البلد دي وبس تعالوا نعمل مواكب دي بلدنا وننظف وتاني يوم نعمل مواكب ضد الحكومه بدون ما نوسخ!! خلو نخلونا نتفاجخ يومييي في السياسه ونتعامل ونتعاون عشان الشوارع دي ترجع نضيره وجميله زي ماكانت!!

الخرطوم تحتضر

✍️ تبيان توفيق



#دي_بلدنا

لماذ لايبادر الناس

✍️ #الخرطوم_وسخانه

#الخرطوم_تحتضر