



#عصابة_يتزعمها_عقيدحركة (ت)

سوق الشجرة كان مسرحا لمعركة بين لصوص خطف يتبعون الحركات المسلحة برتب تصل لعقيد، قُتل احدهم وتمكنت الشرطة بحرفية من اعتقال البقية

خطفت العصابة احد افراد الرشايدة وابتزته فدفع مليار جنيه

جيرانا في اللاماب اقتحمت شرطة المخدرات شقتهم ؛ لتجد ٢ شوال مخدر شاشمندي حبشي وعشرات البطاقات التابعة للحركات المسلحة

الى اي وقت سيظل قادة الحركات المسلحة صامتين على تفلت جمع من كبار ضباطهم وتكوين عصابات خطيرة تروع مواطني الخرطوم ؟

محمد هاشم الحكيم

