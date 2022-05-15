صلاح الدين عووضة يكتب : نقلبها!!





فالمقلوب أحسن..

فكل شيء – وكل احدٍ – في بلدنا يسير بالمقلوب..

وأنا نفسي بت أفكر بالمقلوب..

وفي غمرة تفكيري – المقلوب هذا – عثرت على كلمةٍ قديمة لي عن القلب..

أو – كما نقول في عاميتنا – عن القلبنة..

وتذكّرت تلك الفرقة الاسكتلندية – الغنائية – التي أنتجت أسطوانة جديدة..

وبعد تسويقها انتبه أعضاؤها إلى خطأ فادح فيها..

فقد كانت أغنية موسيقى (القرب) مسجلة بالمقلوب..

فأسرعوا إلى شركة التوزيع من أجل تلافي الفضيحة ما أمكن..

ولكنهم فُوجئوا بأنّ الأسطوانة غزت السوق..

وبيع منها – في اليوم الأول فقط – نحو مليون نسخة… داخل بريطانيا وحدها..

فكان ردهم (دعوها؛ الناس تريدها هكذا)..

وأتخيلهم يتبسمون… ثم يضيفون قائلين (المقلوب في نظرهم أحلى)..

والمقلوب هذا عندنا منه كثير هنا في بلادنا..

فالفتاة تشاهد الكحلاوي يتغنى برائعته (شقي ومجنون) على الشاشة..

فتقف مشدوهة تبحلق فيها بعظيم دهشة..

ثم تصيح (هي؛ شوفوا الراجل الكبير ده بغني لنانسي عجاج)..

وقبل أيام أرى صورة لخرطوم السبعينيات..

وبجوارها صورتان لعاصمتين عربيتين تبدوان في منتهى البؤس..

أما عاصمتنا فكانت بينهما كعروسٍ ليلة زفافها..

ثم صورة أخرى للخرطوم – والعاصمتين هاتين – في الألفية الثالثة..

فبدت عروس الأمس مثل شمطاء بين حسناوين..

وتسير أمورنا سريعاً جداً… بالمقلوب..

ومدارس زمان كانت مناهجها قوية؛ وتخلو من التحرش… والأتاوات..

أو – على الأقل – لم يكن التحرش ظاهرة مدرسية..

فالطالب كان محمياً بسياجٍ أخلاقي يساهم في صنعه المدرسون أنفسهم..

وبدلاً من أن يدفع الطالب كان يُدفع له..

فهو يُسلم كتباً… وكراسات… وأدوات… ومعينات…….. ثم يُطعم..

أما مدارس الآن فصار كل شيء فيها بالفلوس..

بل الشهادات نفسها صارت بالفلوس… من الثانوي وحتى الدكتوراه..

وبعد كل الفلوس هذه فالشهادات غير مُعترفٍ بها..

وتدحرجت جامعة الخرطوم إلى خارج تصنيف قائمة الألف؛ عالمياً..

وشهاداتنا العليا يُفعل بها مثل الذي كنا نفعله في اللبن..

وأعني لبن البودرة الذي كان يصلنا في المدارس..

فقد كنا (نموصه) تحت إشراف أساتذة طابور الصباح…. ثم (نشربه)..

وتسير أمورنا بالمقلوب؛ كأسطوانة (القرب)..

وقبل نحو ثمانين عاماً – وأكثر – أشاد إدوارد عطية بقطاراتنا… وبواخرنا..

قال إنه لم ير مثلها – جمالاً – في مصر… وفي لبنان..

سواء من حيث المظهر… أو النظافة… أو الخدمة… أو أناقة العاملين فيها..

والآن اختفت سكك حديد السودان… وغاب النقل النهري..

وسفريات شمسنا المشرقة غربت شمسها… فلا نملك طائرتين (على بعض)..

وبعنا آخر سفينة بأسطولنا البحري قبل فترة..

وبالمقلوب نهرول بأسرع من باخرتنا (الثريا) التي باتت الآن تحت (الثرى)..

والمسؤول كان راتبه – بالأمس – يكفيه وزيادة..

وكذلك أغلب العاملين في الدولة – كبيرهم وصغيرهم – كانوا (مستورين)..

واليوم (أجعص) أجرٍ شهري لا يكفي لأسبوع..

ربما باستثناء أجور السياديين… والوزراء… والعاملين مع أردول..

ومسارنا كله يحتاج إلى أن تُعدَّل وجهته..

لا إلى الأمام… بل إلى الخلف… ليسير بالمقلوب… إلى حيث كانت أمورنا أحلى..

ولكن مَن يقنع ساستنا ليعزفوا لنا ألحاناً مقلوبة؟..

ليعزفوا لنا مثل لحن الفرقة الاسكتلندية تلك الذي كان يجري من الأمام إلى الخلف؟..

وأحزاب عهدنا هذا – بالذات – تحتاج إلى جريٍّ بالمقلوب..

إلى حيث كانت الأحزاب تستغل فترات الانتقال لتجهيز نفسها لصناديق الاقتراع..

وذلك بعد أن يقطع عليها طريق جريها الطبيعي انقلاب..

أو جريها الذي تظنه طبيعياً… فإذا هو محض تخبُّط ينتهي بخبط حائط انقلابي..

أما أحزاب اليوم فتريد أن تحكم من غير انتخابات..

فدعونا – إذن – نجرِّب المقلوب في كل شيء..

دعونا نجرِّب السير بالمقلوب..

وَنقلبها!!.

صحيفة الصيحة