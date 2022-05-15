ابراهيم: حميدتي ليتك اكتفيت بعزاء عبر التلفون وحفظت لهذه البلاد مكانتها في المحافل الدولية





مفهوم ان يذهب رئيس مجلس سيادة الانقلاب الي الإمارات

معزيا في رحيل الشيخ خليفه بن زايد وقد صحبه عقار وآخرون

ذلك بوصفه رمز الدولةورأسها

اما ان يطير حميدتي في اليوم الثاني مباشرة لاداء ذات المهمة التي أداها رئيس مجلس الانقلاب فذلك مجاف للاعراف الدبلوماسية ولسيادة الدولة نفسها التي يريد الجنرالان رفع الفاتحة باسمها

لم نشهد لذلك مثيلا

هذه البلاد التي رزئت بالانقلابيين تستحق تمثيلا مشرفا يكافئ

قدر شعبها ومظهرا يعكس وحدة قيادتها

امتنعوا عن السلوك الذي يفضح تنازعكما والصراع المكتوم

حميدتي

ليتك اكتفيت بعزاء عبر التلفون

وحفظت لهذه البلاد مكانتها في المحافل الدولية

ابراهيم الشيخ