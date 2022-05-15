



و الله يا اخواني اي زول لامني على اني ابديت اعجابي بآية افرو معاكم حق … والله طلع عندكم بعد نظر .. واني اعتذر

يعني ليه يا بناتي و اخواتي مدام عندكم قوة شخصية و قدرة على مواجهة الكاميرا و كاريزما ما تستخدموها في منفعة العباد و البلاد ؟

بلدنا محتاج محو امية .. محتاج نشر العلم و المعرفة .. محتاج نقوي عزيمة بناتنا و اخواتنا و امهاتنا و نشد من ازر الشعب السوداني و نقف في وجه الظلم و الاستبداد ..

يعني انتو بتعملوا كدة ليه 😭

ما بين رقيص ومشنكش ومركش لشورت وشوقر دادي .. والله الجاتنا تختانا

شادية عمر