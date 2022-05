الممثل والمخرج السينمائي السوداني طارق خندقاوي: ثورة ديسمبر العظيمة مسلسلي القادم

# فيلم (الأصبع الخارق) فاتحة خير لي

# الفن رسالة وما يحدث الآن(عوارة)

# طموحي الوصول لـ(هوليوود)

شخصية طموحة ،، مثابرة ومجتهدة تمتلك ناصية الإبداع في مجال التمثيل والإخراج، وضع بصمته في عدد من الاعمال المتميزة التي حصد من خلالها جوائز عالمية. السوداني طارق خندقاوي ممثل ومخرج سينمائي صاحب علامة تجارية معروفة، يمتلك شركة إنتاج فني و إعلامي، (كوكتيل) التقته في هذا الحوار حول عدة مواضيع وقضايا تتعلق بالإخراج والتمثيل وجوانب أخرى عن تجربته في مجال الإخراج والتمثيل…

# بدايتك مع الإخراج والتمثيل؟

بدأت بعد دراسة الإخراج والتخرج في الجامعة اما التمثيل هواية و شغفي منذ زمن المدرسة.

• المشاكل التي واجهتك في المجال في بداياتك ؟

عدم وجود مراكز تدريب للتمثيل مؤهلة وكافية لثقل المواهبة إلا عن طريق ورشة تأتي عن طريق المراكز الثقافية من خارج البلاد أما الآن فالإنتاج أكبر مشكله وعائق لنا.

• الجوائز التي نلتها؟

جائزة أفضل تصوير بالمهرجان كانت من مهرجان كازابلانكا السينمائي الدولي لحقوق المرأة ٢٠١٩م في ذات العام الذي أخذ فيه السودان جوائز عالمية عديدة.

• أسرد تفاصيل عن فيلم (الأصبع الخارق)؟

فيلم الأصبع الخارق أول فيلم أمثل فيه دور بطولة بعد ورش استمرت لمدة عامين، كان فاتحة خير بالنسبة لي حيث قدمني بعدها لمسلسل (حلوين رمضان) ٢٠١٣م أيضاً كان دور بطولة.

• أعمال أخرى قمت بإخراجها أو شاركت بالتمثيل فيها؟

تمثيل فيلم (الأصبع الخارق) مسلسل (حلوين) مسرحية( (Yes Academy( مسرحية (Yes We Can فيلم (القرصون) فيلم (قلم مكسور) فيلم (إنكسار) تم التصوير في مصر إخراج فلاش موب سودان وفيلم مصري بعنوان(خواطر سطحية) وفيلم (فوبيا الفسخ) تم التصوير في مصر.

• في رأيك…ماهي أدوات المخرج والممثل الناجح؟

الموهبة وصقلها بالدراسة والممارسة

• ماذا ينقص الممثل السوداني للخروج من المحلية للعالمية؟

التطور والتطلع.

• رأيك في وضع الدراما السودانية الآن ؟

المجتمع السوداني متعطش للدراما بمختلف ألوانها (مسرحية، تلفزيونية، سينمائية) وهو شعب مشاهد ومتابع من قديم الزمان ويظهر ذلك في متابعته للأعمال العربية والأجنبية المختلفة ..،توجد اجتهادات على مواقع التواصل الاجتماعي من هوى مبدعين أتمنى أن يواصلوا وأن تجد أعمالهم حقها في الانتشار ،لان الساحة الفنية فارغه لدرجة استباح المجال كل من هو طارح نفسه على أنه “فنان”هذا ليس بالعيب ولكن العيب أن تكون لست بدارس وتصف نفسك بالمنقذ، فكل ما تفعله يقع على عاتق أهل الدراما وأنا أحمل هذا الفراغ لكل من في الحقل الدرامي وعدم وجود حسيب ولا رقيب سوف يحدث إسقاطات خاطئة على المجتمع في الأمد البعيد الفن رسالة وما يحدث الآن (عوارة)

• ماذا بعد الـ١٠ سنين الأولى لك في مجال التمثيل ؟

أود أن أتفرغ للتمثيل أكثر وأنجز ما لم أنجزه في الـ١٠ أعوام السابقة فالتمثيل شغفي وحلمي للعالمية.

• ماذا استفدت من هذه التجربة ؟

العلاقات والانفتاح على العالم و كيف توصل هويتك وثقافتك للآخر ،الدراما عالم مثير يجعلك تدخل كل شخصية في هذه الحياة و تتعرف عليها عن قرب وتمثلها و توصل صوتها ورسالتها .كل مشاركة لأعمالك في المحافل الإقليمية والعالمية هي تمثيل لبلدك في المقام الأول و ليس بالسهل فالفن رسالة وكل فنان سفير.

# ماهو طموحك في المجال؟

أن أصل إلى هوليوود

• ماهي مشاريعك المستقبلية؟

أعمل على إنتاج مسلسل عن الثورة السودانية المجيدة ثورة ديسمبر العظيمة”

• كلمة أخيرة؟

أتمنى من الدولة الاهتمام بالفنون عامة و بالفنانين خاصة لإيصال صوت الوطن عاليًا والتعريف بثقافتنا وهويتنا خارجياً.

حوار / محاسن أحمد عبدالله

النيلين