



غياب الاحباش عن مظاهرات اليوم بعد إكتشافهم أدي لإلغائها ….

صدق من سماكم لجان القمامة ياقمامة … قال مليونية اليوم مزيفة لإستنزاف واستهلاك القوات النظامية … لا خلاص صدقناك وصدقنا طلسك يامستر قمامة … إنت قايلنا قطيع ذي السايقنو بي متل علفكم ده … المظاهرات الفاتت القوات النظامية رجمتكم بالحجارة ذي ما قاعدين تضربوها بالحجارة وسيروكم بي ذفة ورقيص من شروني لغاية وصلوكم الديم والصحافة لغاية كل كيس قمامة دخل بيتو … زد علي ذلك سخانة الجو وطبعا ( السحاسيح ) ناس درشونا والبنوت نيام ماهم ناس حااارة واستحمال لسخانة الجو عشان يطلعوا ليكم في مظاهرات اليوم … وكمان الأيام دي سخانة الجو مع دخان وسخانة البمبان ما مشجع للخروج اليوم … وزد علي ذلك أكتشاف العنصر الحبشي وسط مظاهرات الصحافة وتم إلقاء القبض عليهم … وكمان جايين تقولوا وبي كل ( بجاحة ) إنكم بتستنزفوا القوات النظامية ياجهلاء هي القوات النظامية دي قايلين ماعندها مصادر ولا قايلين ماعندها أجهزة تصنت ومتابعة ليكم … الأجهزه النظامية قبل ما ترفعوا خطوة من خطواتكم القوات النظامية عارفاها ح تضعوها وين ياطير … عشان تعرف كمان ياقمامة ديل في نصكم وفي إجتماعاتكم … ومن الآخر كده هم رجال القوات النظامية زاتم ( حفظهم الله تعالي ) عملهم شنو مايهو حفظ الأمن والإستعداد الكامل ليهو وحسم الفوضي البتعملوها في الخرطوم … وهذا إن دل إنما يدل علي عدم فهمكم لقوة القوات النظامية … اعلموا بأن بيانكم الطلسي هذا لن بيمشي إلا علي القحاتة والقطيع أما نحن فلا يا مستر قمامة …

الشرطة تكذب لجان القمامة بطريقتها المعروفة البيان بالعمل …

والدليل علي كذب قولكم يا لجان القمامة بأنكم قصدتم التأجيل فقط لإستنزاف القوات النظامية … والحقيقة هي الخلافات التي نشبت بينكم في الإجتماع الذي يمهد لقيام المظاهرة وقد تم التأجيل للعلم التام بفشلها فشلا زريعا … وعندما جاءت الإفادة للشرطة من مصادرها الموجودة معكم بأن المظاهرات فاشلة غيرت الشرطة وجهتها منكم … والقوات النظامية اليوم زاته ما شغاله بيكم الشغله … وطبعا لديها علما مسبقا بفشل مظاهراتكم … والدليل علي صدق حديثي قيامها اليوم من الصباح الباكر في دك حصون وأوكار الجريمة الموجودة بولاية الخرطوم والتي تقوم بنهب وترويع المواطنين بقوة ضخمة قوامها 200 عربة ومئات النظاميين الأشاوس … طيب أقنعونا يا لجان القمامة استنزفتموها كيف ؟؟؟ أيها المواطن السوداني شفت المظاهرات وفوضتها وإخلال الأمن في وجودها … وأمامك عدم المظاهرات وفرض هيبة الدولة ووجود الأمن لك … فعليك إختيار ماشئت إما المظاهرات وفوضتها … أو عدم المظاهرات مع وجود الأمن … التحية لقوات الشرطة السودانية صاحبة الأيادي الأمينة والعيون الساهرة …

🖋️د. أحمد منصور المحامي …