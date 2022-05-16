الشرطة تكذب لجان القمامة بطريقتها المعروفة البيان بالعمل
غياب الاحباش عن مظاهرات الخرطوم بعد إكتشافهم أدي لإلغائها
غياب الاحباش عن مظاهرات اليوم بعد إكتشافهم أدي لإلغائها ….
صدق من سماكم لجان القمامة ياقمامة … قال مليونية اليوم مزيفة لإستنزاف واستهلاك القوات النظامية … لا خلاص صدقناك وصدقنا طلسك يامستر قمامة … إنت قايلنا قطيع ذي السايقنو بي متل علفكم ده … المظاهرات الفاتت القوات النظامية رجمتكم بالحجارة ذي ما قاعدين تضربوها بالحجارة وسيروكم بي ذفة ورقيص من شروني لغاية وصلوكم الديم والصحافة لغاية كل كيس قمامة دخل بيتو … زد علي ذلك سخانة الجو وطبعا ( السحاسيح ) ناس درشونا والبنوت نيام ماهم ناس حااارة واستحمال لسخانة الجو عشان يطلعوا ليكم في مظاهرات اليوم … وكمان الأيام دي سخانة الجو مع دخان وسخانة البمبان ما مشجع للخروج اليوم … وزد علي ذلك أكتشاف العنصر الحبشي وسط مظاهرات الصحافة وتم إلقاء القبض عليهم … وكمان جايين تقولوا وبي كل ( بجاحة ) إنكم بتستنزفوا القوات النظامية ياجهلاء هي القوات النظامية دي قايلين ماعندها مصادر ولا قايلين ماعندها أجهزة تصنت ومتابعة ليكم … الأجهزه النظامية قبل ما ترفعوا خطوة من خطواتكم القوات النظامية عارفاها ح تضعوها وين ياطير … عشان تعرف كمان ياقمامة ديل في نصكم وفي إجتماعاتكم … ومن الآخر كده هم رجال القوات النظامية زاتم ( حفظهم الله تعالي ) عملهم شنو مايهو حفظ الأمن والإستعداد الكامل ليهو وحسم الفوضي البتعملوها في الخرطوم … وهذا إن دل إنما يدل علي عدم فهمكم لقوة القوات النظامية … اعلموا بأن بيانكم الطلسي هذا لن بيمشي إلا علي القحاتة والقطيع أما نحن فلا يا مستر قمامة …
الشرطة تكذب لجان القمامة بطريقتها المعروفة البيان بالعمل …
والدليل علي كذب قولكم يا لجان القمامة بأنكم قصدتم التأجيل فقط لإستنزاف القوات النظامية … والحقيقة هي الخلافات التي نشبت بينكم في الإجتماع الذي يمهد لقيام المظاهرة وقد تم التأجيل للعلم التام بفشلها فشلا زريعا … وعندما جاءت الإفادة للشرطة من مصادرها الموجودة معكم بأن المظاهرات فاشلة غيرت الشرطة وجهتها منكم … والقوات النظامية اليوم زاته ما شغاله بيكم الشغله … وطبعا لديها علما مسبقا بفشل مظاهراتكم … والدليل علي صدق حديثي قيامها اليوم من الصباح الباكر في دك حصون وأوكار الجريمة الموجودة بولاية الخرطوم والتي تقوم بنهب وترويع المواطنين بقوة ضخمة قوامها 200 عربة ومئات النظاميين الأشاوس … طيب أقنعونا يا لجان القمامة استنزفتموها كيف ؟؟؟ أيها المواطن السوداني شفت المظاهرات وفوضتها وإخلال الأمن في وجودها … وأمامك عدم المظاهرات وفرض هيبة الدولة ووجود الأمن لك … فعليك إختيار ماشئت إما المظاهرات وفوضتها … أو عدم المظاهرات مع وجود الأمن … التحية لقوات الشرطة السودانية صاحبة الأيادي الأمينة والعيون الساهرة …
🖋️د. أحمد منصور المحامي …