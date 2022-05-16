شاهد صورة تجمعه مع ياسر عرمان: زعيم عصابات 9 طويلة والملقب ب”عوض ابو كار” هو مقدم بالحركة الشعبية





شغل تسعه طويله شغل مُرتب وموجه بقيادة الحركة الشعبية وعمل منظم ضد الدوله ومن ضمن خطه إرهاب المواطنين وإفشال الحكومه!!

هكذا هُم لابفرقون بين معارضة الأنظمه ومعارضة المواطن والوطن!!

زعيم عصابات 9 طويلة والملقب بعوض ابو كار هو مقدم بالحركة الشعبية

بسببه أصبحت الحارة 26 خارج نطاق سيطرة القوات النظامية واي تمثيل حكومي

تجده بالصورة هذه يقف على شمال ياسر عرمان مستشار حمدوك واخذ قيادات قحت والقيادي السابق بالحركة الشعبية.

90% من عناصر غاضبون وملوك الإشتباك هم كوادر مُدربه تتبع لحركتي عبدالواحد وعبدالعزيز UBF عناصر موجهه بخطه ولها إمرة ومسؤولين يتابعون عملها،، بعضهم قُبض اليوم في حملة أمدرمان الكُبرى!!

تبيان توفيق ❤️

