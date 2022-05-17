بالصورة.. منطقة المناصير شمالي السودان تشهد حدثاً مروعاً نتيجة موجة الحرارة العالية





شهدت منطقه المناصير بولاية نهر النيل شمالي السودان، حدثاً مروعاً وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة على نحو قياسي، خاصة في الرمل والرمضاء وأماكن الصخور التي تعرف بها المنطقة.

ما أدى إلى خروج كميات كبيرة من العقارب بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتي تتسببت في وفاة 5 أطفال بالمنطقة مؤخراً.



وتحصد لدغات العقارب القاتلة أرواح العشرات من أطفال المنطقة سنوياً، نتيجة تكاثرها بشكل كبير في بيئة هذه المنطقة القاسية، وشح الأمصال.

الخرطوم: (كوش نيوز)