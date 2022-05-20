اطردوا المحتل فولكر حتى تتحرر السيادة الوطنية ويعود السودان للسودانين





وسط صمت حكومة الخرطوم جوبا تنتصر لشمال السودان

أصدر .. الحزب الشيوعي بيان توعد فيه حكومة دولة جنوب السودان ووصف أمنها باوصاف غير لائقه من ضمنها التبعية لمن وصفهم بالانقلابيين بالعاصمة الخرطوم…

الإساءة التي وجهها الحزب الشيوعي لحكومة دولة جنوب السودان بالطبع لن تمر مرور الكرام..وسيكون لتوت قلواك رده الخاص على الحزب العجوز …

البيان الأخرق الذي أصدره الحزب الشيوعي واساء فيه لدولة جنوب السودان يعتبر تهديد لسلم والأمن الاجتماعي بمدينة (جوبا) وتحريض ضد حكومة سلفاكير ووضعها في مواجهة قد تكون دامية مع معارضيها بعد أن وصفها بيان الحزب العجوز بالعمالة لجلاااابة الخرطوم……

من كتب بيان الحزب المتفلت وضع الحزب الشيوعي بين مطرقة جوبا وسندان الخرطوم

ثم ذهب إلى أهله يتمطي….

بيان الحزب الشيوعي

وضح بصورة واضحة ما كنا نقوله سابقاََ عن استخدام هذا الحزب لعضوية الحركات الغير موقعة على اتفاقية جوبا في زعزعة العاصمة الخرطوم وأنه يعد معها لحرب قبلية جهوية في الأطراف..

الان تأكدت الخيانة ببيان صادر من الحزب نفسه ولكن كانت المفاجأة أن يخرج عضو عسكري في مجلس السيادة لدفاع عن هذه الخيانة…!!!

بعد أن شاهدنا رد حكومة جنوب السودان القوى ماهو رد حكومة الخرطوم على ما يتم من خيانه وطنية…؟!

هل…

الألماني فولكر سيكون سبب في عرقلة أن تتخذ الحكومة السودانية في الخرطوم اي إجراء ضد الخونة وستكتفي بما قامت به حكومة جنوب السودان في حفظ حقوق دولة شمال السودان…؟!!

شي عجيب والله…

اطردوا المحتل فولكر حتى تتحرر السيادة الوطنية ويعود السودان لسودانين…

يجب الأعداد لموكب ضخم لطرد المحتل الألماني ومحاصرته في مقر إقامته…

تحرير البلاد من العبودية لرجل الأبيض بيد الشعب..

( منصور الهادي)