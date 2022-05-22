دكتور خالد: سودان الآيس .. سخانة في الجو وتلج في المخدرات !!





سودان الآيس .. سخانة في الجو و تلج في المخدرات !!

حأتكلم عن اخطر نوع مخدرات دخل السودان ..

اخطر نوع مخدرات عامل ازمة و مشكلة حقيقية للشباب .. بنات و أولاد ..

مافي منطقة وللا حي و للا جامعة إلا و فيها مدمنين و مدمنات على السم دا ..

يحكوها أهل و عوائل عن اولادهم الضاعوا ..

تجارب يحكوها اولاد و بنات بيتعاطوه و بيحكوها سواقين ترحال بيركبوا معاهم شباب و ياخدوه في العربية ..

يحكوا عنه ناس اقسام البوليس لشباب مجرمين و سبب اجرامهم تعاطي السم دا ..

عنابر النفسية المليانة شباب و شابات في المستشفيات النفسية تحكي عنه و عن خطورته ..

و اقسام الطوارئ في المستشفيات العامة تحكي عن شباب ماتوا بسببه او واحدين في حالات غيبوبة او صرع ..

جمبات ستات الشاي .. جخانين العمارات .. الشقق المؤجرة .. الكافيهات .. شارع النيل ..

أسمعوا قصص بعض الشباب الرجعوا من الدهب و سواقين الشاحنات الكبيرة ..

نتكلم عن المخدر الكعب الإسمو آيس .. كريستال ميث .. ميث امفيتامين ..

مخدر مصنع تصنيع .. قوي شديد و ادمانو عالي جدا و من اول مرة تاخدو تدمن عليه ..

يا جماعة كدي نعرف الإدمان دا بيحصل كيف ؟

في حاجة في المخ اسمها الدوبامين .. الحاجة دي عبارة عن مادة كيميائية بتشتغل في حتات معينة في المخ مسؤلة عن احساسنا بالنشوة و الكيف لما ناكل او نمارس الجنس او لما ناخد مخدرات .. و مسؤل من احساس المكافأة و التعلم..

لما تاخد الآيس بيحصل افراز كبير شديد للدوبامين دا و المخ يغرق في كمية منو .. و يحصل احساس عالي بالكيف ..

اها لما التأثير الظريف دا ينتهي .. تحتاج تاخد تاني من الآيس عشان يرجع ليك نفس الاحساس الحلو دا و تبدا تدخل شرك الإدمان ..

اها جسمك بيتعود عليه و تحتاج تاخد كمية أكبر و أكبر كل مرة ..

و لما تحاول توقف تلقى نفسك تعبان و فتران و تنووووم و مكتئب و قلقان ..

اها تاني ترجع خرمان و مشتاق و تاخد كمية منو ..

بعد دا يا صاحبي حياتك بقت مربوطه بيهو خلاص ..

هو عبارة عن منشط للجهاز العصبي المركزي ..

بيجي في شكل كريستالي بلوري زي ما واضح في الصورة ..

الشباب بياخدوه عن طريق الحقن .. حقن الانسولين الصغيرة و عن طريق التدخين .. وعن طريق الشم ..

اول ما تاخدو بيحصل ليك سرعة في ضربات القلب ..مزاج عالي .. و يرفع ضغط الدم .. و بيستمر تلاتين دقيقة ..

تتكلم كتير .. تركيز عالي .. شكوك في الناس .. نشاط زايد ..

مافي نفس للاكل .. مافي نوم تكون مصحصح لمدة تلاتة او اربعة يوم .. ممكن تبقى عنيف جدا و دا سبب الجرايم ..

تلقى الشاب ضعيييييف و يتحكحك .. و مذهلل كده ..

ممكن الشاب او الشابة يمارسوا الجنس من غير اي حذر .. و تجيهم امراض منقولة جنسيا ..

في حاجة اسمها خشم الآيس.. اسنانك تتآكل وخشمك يتشوه ..

و الحقن طبعا ممكن تعمل التهاب الكبد و الايدز ..

ممكن تدخل في صرع و تشنجات .. او قلبك يقيف او جلطة ..

بيقتل خلايا المخ و الاعصاب ..

و ممكن تدخل في حالة ذهانية صعبة و تنفصل من الواقع تماما .. تشوف حاجات و تسمع اصوات و يكون عندك اوهام ..

تتدهور قرايتك و شغلك و علاقاتك و كل حياتك تبقى مربوطة بالمخدر دا ..

لو بقيت مدمن على الآيس حتفتكر انك ما حتقدر تعيش من غيرو و ما حتتعالج منو .. لكن دا ما حقيقي ..

انت ممكن تكون في حفرة بالجد لكن في شباب و شابات محظوظين جدا قدروا يتعالجوا منو و بدوا حياة جديدة ..

براك ما حتقدر تتعالج إلا بواسطة دكتور نفسي و معالج نفسي و برنامج كامل للعلاج ..

برنامج العلاج ممكن يتم في في مستشفى على حسب الحالة ..

نبدا بسحب السموم فترة و بعدها التأهيل النفسي ..

الأهل لازم يكونوا داخلين في برنامج العلاج النفسي ..

العلاج بياخد كم ؟

العلاج بياخد زمن على حسب الحالة و محتاج صبر و التزام .. و لو انتكست ما معناها نهاية المشوار .. اقع و قوم من جديد واصل علاجك ..

عندي زول مدمن و ما مقتنع بالعلاج اعمل معاه شنو ؟

حاول معاه لما يكون واعي .. قرب منه .. احتويه .. ما تديه احساس انك زهجان منو او انه صعلوق او قليل أدب ..

حاول معاه بهدوء .. اديه حلول عملية تريحو ..

لو عنيف و عامل مشاكل و خطر ؟

يبقى لازم مستشفى و ممكن تفتح بلاغ اجراءات و ياخدوه مستشفى عبد العال الادريسي.. مصحة كوبر ..

او أسأل مختص نفسي بيوجهك ..

دكتور خالد حسن