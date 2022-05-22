منى ابوزيد تكتب : الحب وأشياء أخرى ..!





“فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها”.. الحسن بن علي..!

عندما كثر الجدل حول فارق السن بينه وزوجته بعد فوزه برئاسة الجمهورية، علّق الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قائلاً “لو كنت أكبر من زوجتي بعشرين عاماً لم يكن أحد ليفكر ثانية واحدة في أنني لا أستطيع أن أكون شريكها، وكل هذا التشكيك في متانة العلاقة يعود فقط إلى كونها هي التي تكبرني سناً وليس أنا، وهذا أمر يعود إلى كراهية البعض للنساء وتبنيهم أفكاراً تقليدية عن ما يجب أن يكون عليه المجتمع”. وعندما سأل محاور أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة، البروفيسور عبد الله الطيب سؤالاً طويلاً متحذلقاً عن زواجه بسيدة إنجليزية وهو علامة اللغة العربية المتبتل في هواها، أجابه قائلاً “زواجي من سيدة إنجليزية كان قسمة كما قال المغني السوداني الريد قسم يا عينيا، ذهبت لإنجلترا ملتحقاً بكلية التربية فوجدت امرأة أحببتها وتزوجتها”..!

الحقيقة أن المقدرة على استيعاب الآخر أمرٌ مرهونٌ بقناعات كل شخص بتركيبة الطرف الآخر ومعرفة كل شريك لحجم مقدراته على التعايش مع النمط السلوكي الملائم لعيوبه ومزاياه. هذا هو الثابت المنطقي الوحيد في علاقات الزواج وكل ما عداه تبقى متغيرات قاصرة عن الصمود أمام ديمومته إذا لزم الأمر، وإن كان المجتمع بأعرافه الخاطئة أحياناً قد يصر على إقناعنا بكونها ثوابت..!

الناس لا يكونون على حقيقتهم إلا عندما يزيلون الأقنعة خلف الأبواب، ولكل منهم صورته التي يجتهد في رسمها أمام الناس وصورته العارية أمام نفسه، وكلا الصورتين تمتزجان وتتداخلان لتكونا حقيقته التي لا يعرفها كاملة إلا شريك مؤسسة الزواج، والتي لا يقبلها كما هي إلا الشريك المناسب..!

ولعل من المؤسف حقاً أن الزوج المناسب ليس عقاراً يُباع في الصيدليات وإلا لما كنا تجشّمنا عناء التجريب والفشل – وعلى ذكر الصيدليات – يقلقني جداً أن معظم المقبلين على الزواج في مجتمعنا لا يكترثون بمسألة الكيمياء، بل يكتفون ببعض المعادلات الرياضية. مع أن خيارنا الكيميائي هو اللوح الأبيض الذي يكتب عليه الشريكان بكل يقين ما يسرهما معاً ويمسحان عنه بذات اليقين ما يسيئهما معاً. فأجمل العلاقات الزوجية وأقواها هي التي تنهض على فضيلة المشاركة..!

أكبر مشكلات الزواج في مجتمعنا هذا أن معظم أفراده يختارون شريك مؤسسة الزواج بمقاييس الصورة التي يحبون أن يراهم الناس عليها، فتنهار علاقاتٌ كثيرةٌ، على الرغم من توافر كل الشروط المنطقية لنجاحها في الظاهر، بينما ينجح الذين يُواجهون أنفسهم بحقائقها، وينجحون في تحديد مطالبها وفقاً لمقدراتهم على الاحتمال والاعتدال في المنح والمنع والصفح والتجاوز..!

ليس عدلاً – بأية حال – أن نختار الشخص الذي يلازمنا طوال العمر خلف باب مغلق وفقاً لأعراف وقناعات أناس آخرين سيظلون دوماً خارج ذلك الباب، وهم – فوق ذلك كله – لا يملكون مفتاحه. فهل يا تُرى من مُذَّكر..؟!

صحيفة الصيحة