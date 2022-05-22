هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الترمس يومياً!





يحتوي الترمس على العديد من الفوائد، التي يحتاجها الجسم يوميًا لإتمام وظائفه الحيوية، من أهمها.

يعد مصدر للبروتينات والمعادن

يحتوي الترمس المر على نسبة عالية من البروتينات، التي يحتاجها جسمك إذ يشمل 100 غرام من حبوب الترمس المسلوقة وغير المملحة على ما يقارب 36 غرامًا من البروتين، كما يوفر الترمس كمية كبيرة من المعادن، مثل: البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، وفقًا لـ “ويب طب”.

2. يساعد في ضبط الوزن

يعد طبق الترمس المر من الأطعمة الغنية بالألياف، إذ يحتوي 100 غرام من الترمس المسلوق على 19 غرام من الألياف، ويمكنك تناول حبوب الترمس بعد الطعام أو قبله، فقد يساعدك هذا المزيج الرائع من البروتينات والألياف في تسريع شعورك بالشبع والامتلاء لفترة أطول.

يمكن أن تساعد الألياف أيضًا في تسهيل عملية الهضم، وزيادة فقدانك للوزن خاصةً إذا كنت تدمج الترمس المر في جميع وجباتك.

3. يساهم في تخفيض مستوى السكر في الدم

يمكن أن تقلل الألياف أو البروتينات الموجودة في الترمس المر والمضافة إلى الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات من الاستجابة السكرية (Glycemic response) في الدم لها، الأمر الذي قد يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم عند المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

4. يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم

قد تساهم البروتينات والألياف الموجودة في الترمس المر في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، المفيد بدوره في الحفاظ على صحة قلبك من الإصابة بالأمراض، لكن لا يوجد دليل علمي يدعم هذا الاستخدام للترمس بعد.

صحيفة المرصد