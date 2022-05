بالفيديو.. جماهير مانشستر سيتي تقتحم الملعب وتعتدي على الحارس بالضرب

شهدت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، أمس الأحد في ختام منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022، أحداثا مؤسفة بعدما اقتحمت جماهير “السيتي” أرضية الملعب واعتدت على حارس أستون فيلا.

وبمجرد إطلاق الحكم صفارته معلنا عن فوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 وتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، اجتاحت جماهيره أرضية الملعب، وقام بعض المشجعين بالاعتداء على حارس مرمى نادي أستون فيلا، الدنماركي روبن أولسن، عقابا له على محاولته تضييع الوقت حينما كان فريقه متقدما في النتيجة على “السيتي” بهدفين دون رد.

وأصدر مانشستر سيتي في وقت لاحق، بيانا قدم فيه اعتذاره للحارس الدنماركي حيث قال: “يتقدم نادي مانشستر سيتي باعتذاراته الصادقة إلى حارس مرمى أستون فيلا روبن أولسن، إثر الاعتداء عليه بعد نهاية مباراة فريقنا ضد أستون فيلا، عندما اجتاح الأنصار أرضية الملعب”.

وأضاف البيان: “فتح النادي مباشرة تحقيقا في القضية، وعندما يتعرف على هوية المعتدي سيتم منعه نهائيا من دخول الملعب”.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي فاز بلقب الدوري الإنجليزي بشق الأنفس، بعدما حول تخلفه أمام أستون فيلا بهدفين دون رد إلى فوز بنتيجة 3-2، ليحافظ على فارق النقطة التي كانت تفصله قبل انطلاق منافسات الجولة الختامية عن أقرب منافسيه ليفربول.

Manchester City have apologised after Aston Villa goalkeeper Robin Olsen was assaulted during a pitch invasion.

Manchester City held off Liverpool to win the Premier League by a single point after scoring three goals in five minutes against Villa.

