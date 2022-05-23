عايز تعرف حركة عبدالعزيز الحلو وحركة عبد الواحد شغالين شنو في السودان ؟





عايز تعرف حركة عبدالعزيز الحلو وحركة عبد الواحد شغالين شنوا في السودان تعال للمقال تحت عشان أوريك الكلام العديل المافيهوا خمج!!

✍️ نهب معادن الجبال

تحياتي لأهل النوبه وجبالها وصوتي المتضامن مع قضاياهُم ويدي تكتب عن أناتهم،، شعب الروعه والجمال والطبيعه والخُضره والتسامح شعب الجبال والجًمال!! شعب توت وكوه وخميس!!

ظلت الحركات المسلحه بجبال النوبه تتحدث عن حقوق المواطنين وقضاياهُم وكأنها نشأت من أجل ذلك مع أنها تلهث خلف المصلحه ونهب الثروات وتعطيل التنميه وإرهاب المواطنين وطي جزء غني من أجزاء السودان الحبيب وضمه لعقيدة التمرد تحت ظل السلاح والحرب والسيطرة الغير مشروعه لشرعنة المناطق تحت مسمى التحرر!!

✍️ كاودا

هي مركزية التمرد ومنطقة التحرك وقلب العنف هي دار الخراب والدمار الذي يسيطر على أرض الجبال وإنسانه وزرعه وضرعه هي البُعُبع المخيف للنساء والأطفال الذين يعيشون تحت رحمة البوت والسلاح المرفوع تحت مسمى دولة الحقوق وانتزاعُها من حكومة المركز!!

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ممايحدث بالضبط

يتم قطع الطُرق الرابطه مابين منطقة تلودي وكلوقي وكاوده فتسقط بيد التمرد ثم استلام مناطق التقولا (منطقة التعدين) ومنطقة انقارتوا (وادي اليورانيوم) ومنطقة مندي (تلال الفضه)

عارف ياسوداني ياود البلد إنو التمرد بتاع الحركتين ديل بيستلم المناطق دي وبيمنع دخول الناس ليها وخروج الناس منها وبيخليها تحت يدوا عشان يشتغل تنقيب عن الذهب واليورانيوم والفضه والنحاس لأنو المناطق دي التعدين فيها مابيحتاج لآليات ثقيله ولابيحتاج لجُهد كبير ماعليك إلا تحفر أمتار وتعبي حجار!! وكل حجر هو ثروه وكل حجر هو ثوره وكل حجر هو مال عام حق أهل جبال النوبه وحق التنميه المعدومه عندهم وحق الطُرق والكهرباء وحق العلاج والتعليم والصحه لأنها دي واحده من مواردهم الأساسيه المفترض يستفيد منها مواطن جبال النوبه الساكت على نهب الثروه دي والماجايب خبر!!

بعد السيطره ع المناطق بيتم تعبئه الجوالات بالحجارة وتجهيزها عشان تجي طائره (كوبتر) مكتوب فيها (UN) مهمتها ترفع الجوالات دي من المناطق دي وتوديها كاودا وفي كاودا في منطقه اسمها (تانيو) وهي عباره عن منطقة طواحين ضخمه بيتم فيها فرز الحجاره وطحنها وإعادة تعبئتها وتجهيزها للترحيل لدولة الجنوب أحياناً ولكمبالا أحيانآ أخرى!!

بعدها يتم ترحيل المعادن لدولة إسرائيل عن طريق كمبالا عشان يستلموها بإسم مكتب عبد الواحد محمد نور العامل فيها بناضل من أجل قضايا دارفور والحلو العامل فيها بناضل من أجل حقوق أهالي جبال النوبه!!!

العائد من عملية السرقه الضخمه دي هو دعم مناطق التمرد بالسلاح والتموين والأكل والشراب والرواتب المواطن المسكين في جبال النوبه ماعارف السرقه القاعده تتم للموادر والثروات دي وكل دا بيرجع لعوامل الجهل وعدم الإدراك لماهيه الشي البيحصل في جبال النوبه تحت واجهات الحركات المسلحه الماعندها مشروع ممكن يُحترم غير سرقة موارد أهل جبال النوبه!! وإستغفالهم!!

خليك عارف بإنو في عمل منظم ومنذ سنين يتبنى سداد رسوم الدراسه والسكن والتجاره لبعض كوادر الحركتين بالجامعات المختلفه!! وكل هذا ناتج من سرقه هذه المعادن وتوجيه إيراداتها لدعم خراب السودان وزعزعة البلاد تحت دعاوى قضية دارفور وجبال النوبه!!

نتابع….

✍️ تبيان توفيق